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Більше не штрафуватимуть: ВРУ ухвалила закон на захист бізнесу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 18:51
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Народні депутати підтримали закон, яким звільнили бізнес від відповідальності
За протерміновану звітність під час війни не штрафуватимуть
За протерміновану звітність під час війни не штрафуватимуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

8 липня у Верховній Раді прийняли за основу із скороченням строку підготовки законопроєкт на підтримку українського бізнесу в умовах війни.

Документ №7378 передбачає звільнення підприємців від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану.

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Простіше кажучи, представників бізнес під час війни та упродовж трьох місяців після її завершення не штрафуватимуть за прострочену звітність. Однак після завершення воєнного стану упродовж трьох місяців бізнес має оприлюднити такі документи.

Нововведення стосуються таких документів:

  • річної консолідованої фінансової звітності;
  • аудиторських звітів;
  • звітів про управління;
  • консолідованих звітів про управління;
  • звітів про платежі на користь держави;
  • консолідованих звітів про платежі на користь держави.

Гранти на власний бізнес

Наприкінці червня в уряді заявили про нову програму підтримки "єРобота", в рамках якої мікропідприємці можуть отримати гранти на запуск власної справи. Загалом упродовж року мають намір видати 20 тис. грантів.

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Якщо в людини є чіткий бізнес-план, його можна подати на розгляд профільної комісії разом із заявкою на участь. Представники Ощадбанку та Державного центру зайнятості перевірять його на відповідність до вимог та видадуть гроші, якщо все підходить.

Обмежень у сфері діяльності немає – це може бути салон краси, автомийка, швейний цех або монтажні роботи. На один проєкт можуть видати до 250 тис. грн, які надійдуть на спеціальну картку в банку і витратити їх можна буде лише за призначенням – на оплату сировини, матеріалів, оренду тощо.

"Сьогодні" раніше розповідали, за скільки можна купити готовий бізнес в Україні та писали, як підприємцям отримати 20 тис. грн на підтримку своєї справи.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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