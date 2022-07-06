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Ринковий курс підійшов не всім: як клієнти ПриватБанку та Monobank відреагували на зміни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 20:30
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Для безготівкових операцій з валютою українські банки встановили ринковий курс, що обурило клієнтів
Українські банки встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій
Українські банки встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

6 липня ПриватБанк та Monobank встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Зміни стосуються курсів конвертації при знятті готівки, переказах з валютних карток і операцій за кордоном.

За даними сайту "Мінфін", картковий курс купівлі та продажу долара у ПриватБанку 6 липня зрівняли та встановили на рівні 35,21 грн. Клієнти Monobank можуть скористатися курсом 35,00/35,18 грн відповідно.

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Такі раптові зміни викликали шалене невдоволення клієнтів банків. Редакція "Сьогодні" зібрала коментарі, які залишають українці у відгуках на сторінках банків.

Ситуація в ПриватБанку

Одна з клієнток ПриватБанку, з огляду на зміни з 6 липня, напередодні здійснила дві оплати в доларах. Гроші з неї зняли по курсу 35,46 грн, хоч у мобільному додатку цей показник був на рівні 32,78 грн.

"Курс 35,46 мав бути з 6 липня, а не з 5 липня. У результаті банк украв і незаконно привласнив кошти в населення під час війни", – обурилась жінка.

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Українка додала, що збирається притягнути до відповідальності працівників банку (розробників програмного забезпечення) та готує заяву до суду. Клієнтка збирається також написати в Національний банк України, щоб ПриватБанк позбавили ліцензії.

У службі підтримки фінансової установи на це відповіли, що валютний курс при розрахунках картками вони встановлюють та змінюють з огляду на ринкову ситуацію та рекомендації НБУ. Курс може відрізнятися в різний час доби, і операції клієнтка здійснила під час зміни курсу.

Інший клієнт того ж банку зауважив, що з валютного рахунку можна вивести гроші лише за курсом долара 29,25 грн. Однак при фінансових операціях рахують по 36 грн.

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"Наприклад, ти отримуєш 1000 доларів, ПриватБанк дає за них 29 250 грн, а потім коли купуєш щось за 1000 доларів, вони списують 36 000", – порахував чоловік.

Ще один українець зауважив, що курс на валютному рахунку в ПриватБанку був на рівні 29,25 грн, а на картці – 35,21 грн. Відповідно айтішники та інші громадяни, які отримують зарплату на валютні рахунки, починають користуватися послугами інших банків.

Ситуація в Monobank

Фактично, аналогічна ситуація з клієнтами Monobank, які обурені зміною валютного курсу. За словами клієнтки, курс долара в мобільному застосунку становить 29,54 грн.

"Це означає, якщо вам раптово перекажуть 100 доларів чи ви самі собі перекинете на гривневу картку, то ви отримаєте 2954 грн. Але якщо вам потрібно оплатити товар у доларах з гривневої картки, то ви оплатите 3514 грн", – порахувала українка.

Такий сервіс не сподобався клієнтці. Вона навіть вирішила, що ПриватБанк кращий у порівнянні, адже курс там трохи нижчий.

На це жінці у фінансовій установі відповіли, що курс купівлі валюти банком у фізосіб обмежив НБУ на період воєнного стану. Відповідно до постанови, банки не можуть купувати безготівкову валюту в клієнтів за курсом, що більш ніж на 10% відрізняється від офіційного курсу Нацбанку.

"Чому ПриватБанку купує валюту за ринковим курсом, нам складно коментувати, але це пряме порушення законодавства", – додали у службі підтримки.

Працівники Monobank також очікують роз’яснення від НБУ щодо ситуації. Найбільш імовірно, що не лише ПриватБанку, але й іншим установам заборонять це робити.

Долар на чорному ринку різко змінив курс

Курс долара на чорному ринку 6 липня почав трохи зростати, після періоду стабільності. Упродовж дня середній курс продажу американської валюти склав 35,44 грн/дол., а покупки – 35,3 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень, складає 35,39 грн/дол., а найвищий – 35,79 грн/дол.

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні", що з 4 по 10 червня курс продажу американського долара коливатиметься у рамках 35,4 – 36 гривень за долар.

За словами експерта, за стабільність гривні виступають:

  • достатність золотовалютних резервів країни для інтервенцій (понад 25 млн доларів США);
  • фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд доларів та сезонний фактор.

Орищак вважає, що влітку попит на валюту з боку населення зростати не буде. Водночас за слабкість гривні виступає війна, що триває, яка досі загрожує дефолтом, а також майбутній плаваючий курс гривні.

"Сьогодні" раніше писали, чого чекати від курсу американської валюти у липні, та розповідали, як довго НБУ триматиме долар замороженим.

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