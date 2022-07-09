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Газовые тарифы на июль, больше выплат для ВПЛ и выход банка из Украины – главное о деньгах за неделю

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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9 июля, 07:13
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Вспоминаем основные экономические новости уходящей недели и какие важные изменения касаются украинцев
Недельная подборка новостей об экономике и деньгах
Недельная подборка новостей об экономике и деньгах / Фото: Коллаж: Сегодня

С 4 по 8 июля произошло немало изменений в области экономики. В частности, компании-поставщики газа обнародовали тарифы на июль, а количество категорий граждан, которые могут получить выплаты для переселенцев, расширили.

Об этих и других экономических новостях недели, которые вы могли пропустить, читайте в подборке от редакции "Сегодня".

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Тарифы на газ

Украинские поставщики газа обнародовали свои базовые годовые предложения в июле 2022 года. Потребители пользуются услугами 14 компаний, которые почти не изменили стоимость голубого топлива, если сравнивать с июнем.

Самую низкую цену выставила "Эру Людям" – 7,7 грн за кубометр газа. Средняя рыночная цена составляет 7,79-8,2 грн за кубометр. Самые высокие тарифы у компаний (Киевские и Днепровские энергетические услуги, YASNO – 8,46 грн), "Аскания Энерджи" (9,95 грн) и "СветГаз" ("Ритейл Сервис" – 9,99 грн).

Больше выплат для ВПЛ

Список территориальных общин, переселенцы из которых могут получить денежную помощь от страны, расширили. Министерство реинтеграции оккупированных территорий добавило Таврическую общину Запорожской области и Корюковскую общину Черниговской области.

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В общей сложности определено 310 общин в разных областях, внутренне перемещенные лица из которых могут получить финансирование от государства. Полный список конкретных общин можно найти здесь. Сумма поддержки на проживание составляет 2000 грн/мес. для взрослого, и для 3000 грн/мес. для ребенка или лица с инвалидностью.

Сюрприз от банков

Три главных украинских банка подготовили для своих клиентов нововведения. В ПриватБанке ограничили расходы по карточкам с оборотом 500 тыс. грн/мес., если пользователь не подтвердит свои доходы.

С 1 августа в Monobank планируется перевести тарифы кредитных продуктов на стандартные условия. В то же время клиенты Ощадбанка смогут зайти в приложение "Сбер 24/7" через сообщения в Viber.

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Ограничение на зиму

Отопительный сезон 2022-2023 годов будет очень сложным для украинцев. Чтобы сэкономить на тепле, правительство планирует ввести ограничения на зиму. Во-первых, граждане должны отвыкнуть открывать окна и обогревать улицу, а во-вторых, централизованно в дома будут подавать тепло в пределах 18-20 градусов. Самая низкая отметка внутри квартиры будет на отметке 16 градусов.

Еще один банк на грани

Сотрудники СБУ наложили арест на имущество и активы Форвард Банка, конечным владельцем которого является предприниматель Рустам Тарико. Прибыль от деятельности учреждения шла на финансирование войны в Украине.

Ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что Форвард Банку придется покинуть рынок, поскольку он потеряет ликвидность и НБУ отнесет его к проблемным или неплатежеспособным банкам.

"Сегодня" ранее писали, что в Верховной Раде приняли закон в поддержку бизнеса в условиях войны, а также рассказывали о рынке недвижимости в Харькове – какие квартиры и за сколько продают застройщики.

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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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