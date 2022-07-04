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Постачальники оприлюднили нові ціни на газ – якими будуть тарифи в липні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 14:07
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Розповідаємо, якими будуть ціни на блакитне паливо у різних постачальників у липні
Що буде з тарифами на газ у липні
Що буде з тарифами на газ у липні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Поки українці та держава готуються до складного опалювального сезону 2022-2023 років, постачальники газу оприлюднили свої річні пропозиції на липень.

Про те, якими будуть ціни на газ у новому місяці, розповіли детально у консультаційному центрі "Газ Правда".

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Скільки платитимемо у липні

Зараз для українців постачають газ 14 компаній. Усі вони оприлюднили свої тарифи. Як зазначають експерти, у порівнянні з попереднім місяцем, червнем, кардинально ситуація не змінилась.

Так, постачальники у липні за кубометр газу виставили такі тарифи:

  • ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" – 7,70 грн;
  • ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799 грн;
  • ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" – 7,96 грн;
  • ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРО ЗБУТ" – 7,98 грн;
  • ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ" – 7,98 грн;
  • ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" – 7,99 грн;
  • ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" – 7,99 грн;
  • ТОВ "Свій" – 8,00 грн;
  • ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ" – 8,08 грн;
  • ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 грн;
  • ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" – 9,95 грн;
  • ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") – 9,99 грн.

Що буде з тарифами взимку

Раніше "Сьогодні" розповідали, що під час війни в Україні буде забезпечена стабільність тарифів, однак заборона на їх підвищення не позначиться на стабільності енергопостачання. А от температура в помешканнях відповідатиме євростандартам.

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"Температура має виходити з тих показників, що є в європейських державах, і з того, що ми маємо споживати економно, розуміючи, що ми перебуваємо у війні. Від Міністерства розвитку громад і територій зазначалося, що йдеться про температуру в приміщенні від 18 до 20 градусів", – розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що сезон все одно буде складним, і насамперед через воєнні дії в країні. Тому до нього готуються вже зараз.

"Сьогодні" раніше писали і про те, як правильно підготуватись до опалювального сезону та що змінили для українців на окупованих територіях.

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Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
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