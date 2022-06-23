Зимой в квартирах будет 16-20 градусов: как правильно подготовиться к отопительному сезону

Эксперты советуют докупать кондиционеры, обогреватели, теплые вещи и даже положить на полы ковры

Готовиться к холодам следует именно сейчас / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

До отопительного сезона осталось около четырех месяцев, а украинцев уже начали пугать тем, что эта зима может оказаться самой сложной за все годы независимости. "Нафтогаз" до сих пор не знает, где найти деньги на закупку необходимого объема газа, а в правительстве предупреждают, что в квартирах украинцев в этом году будет прохладно.

"Сегодня" разбирались, как подготовить свое жилье к отопительному сезону.

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Почти как в Европе

Накануне предоставления Украине статуса кандидата в ЕС украинское правительство предупредило, что следующей зимой наши граждане смогут почувствовать себя европейцами как минимум по температуре в квартирах и домах.

"Тарифы на тепло не изменятся. Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", – заявил руководитель Минрегиона Алексей Чернышев.

По словам министра, как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас.

"Готовиться к холодам следует именно сейчас. Главная задача — обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним", – говорит Чернышев

В общем, если перефразировать классиков, спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих и позаботиться о том, чтобы в квартире было тепло, нужно уже сейчас.

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Ковры, носки и обогреватели

Эксперты говорят, что сейчас очень сложно спрогнозировать, кто из украинцев будет с теплом, а кто останется без этих услуг. Ведь вражеская ракета может прилететь накануне или даже во время отопительного сезона.

"Согласен с президентом и министрами, что это будет самый сложный отопительный сезон в Украине. И самое неприятное, что на сегодняшний день ничего невозможно спрогнозировать, ведь ситуация в любой момент может измениться. По данным Минрегиона, уже более 800 объектов теплокоммунэнерго повреждено и большинство из них не подлежит ремонту", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, кроме разрушенных ТЭЦ и ТЭС, существуют проблемы в инфраструктуре – во многие дома будет сложно подать тепло или газ из-за разрушенных сетей. Поэтому он советует готовиться к зиме заранее.

"Я не исключаю, что для экономии газа, украинские школы, вузы и детские сады этой зимой будут работать онлайн. А в многоквартирных домах будет не 22-24 градуса, как мы привыкли в прошлые годы, а 17-19 градусов", – продолжает Олег Попенко.

Причем, эксперт согласен, что в этом году Украина и ЕС будут мерзнуть из-за того, что у нас будет дефицит газа. Поэтому он советует использовать все возможности для подготовки жилья к зиме – от утепления до обеспечения альтернативных источников тепла.

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"В Европе люди сейчас массово докупают кондиционеры, масляные радиаторы и электроконвекторы. В частных домах многие покупают дрова и пеллеты. Европейцы понимают, что из-за действий России всем придется мерзнуть этой зимой, но они готовятся к этому, поэтому покупают теплые домашние вещи – шерстяные носки, махровые халаты, теплые одеяла и ковры. То же самое нужно делать и нам", – говорит Олег Попенко.

Кстати, современные инверторные кондиционеры позволяют греться зимой до температур на улице от -15 до -25 градусов. При этом электроэнергии они потребляют существенно меньше, чем масляные радиаторы и электроконвекторы.

"У кондиционеров в характеристиках есть параметр COP (Coefficient of Performance), который обозначает отношение мощности обогрева к потребляемой мощности. У большинства современных моделей он составляет около 3 при температурах от 0 до -10. Это значит, что на производство тепла эквивалентного 3 КВт*ч энергии будет потрачено 1 КВт*ч электричества. В то время как традиционные электрообогреватели всю потребляемую энергию переводят в тепло – у них этот коэффициент равен единице. Другими словами, кондиционер в три раза экономичнее электрообогревателя и не так сильно нагружает электропроводку в доме", – пояснили нам в одной из компаний, торгующей климатической техникой.

Правда, и стоят кондиционеры существенно дороже электрорадиаторов. Если обычный электрообогреватель для небольшой комнаты можно купить за 1000 гривен, то кондиционеры стартуют от 8 тысяч гривен и еще минимум 3 тысяч гривен придется отдать за его установку.

При этом самые дешевые модели (от 230 долларов) могут работать на обогрев, когда за окном будет теплее -5 градусов по Цельсию. Более продвинутые инверторные модели обычно обеспечивают обогрев помещения при температуре за окном выше -15 градусов, но их цена уже составляет около 400 долларов за штуку, а так называемые арктические модели, с возможностью работы на обогрев до -25 градусов, стоят уже от 500 долларов за штуку без стоимости монтажа.

Главный минус электрообогрева – большая нагрузка на внутридомовые сети, которые могут не выдерживать и выходить из строя. А когда в доме не будет электричества, то и альтернативный обогрев выглядит неактуальным.

Ранее мы писали о том, кто из украинцев рискует оказаться зимой без отопления. Почему украинцам советуют запастись дровами и по какой цене, читайте здесь.