На країну чекає важка зима: що буде з тарифами, температурою та ресурсами

Міністр енергетики розповів, який план має влада на наступний опалювальний сезон

/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Влада під час війни робить усе для стримання тарифів на комунальні послуги, й очікує, що майбутня зима та опалювальний сезон будуть складними.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі "Суспільного".

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"Ми очікуємо складний сезон навіть не з точки зору ресурсів, а з точки зору того, що йде війна. На жаль, ми втрачаємо генерації, відбуваються постійні обстріли станцій та відповідних шляхів постачання. Ми готуємося дуже відповідально до цього, розуміючи наявні ризики", – сказав він.

Галущенко наголосив, що в країні вже є затверджені плани щодо ремонтної компанії, дотримання балансу виробництва електроенергії та газопостачання в період опалювального сезону. І міністр впевнений, що вони будуть втілені у життя.

Що буде з температурою в житлі та тарифами?

Очільника міністерства запитали, чи доведеться зменшувати температуру у помешканнях, щоб заощадити блакитне паливо. Галущенко зазначив, що температура відповідатиме євростандартам і саме з цього виходять політики.

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"Температура має виходити з тих показників, що є в європейських державах, і з того, що ми маємо споживати економно, розуміючи, що ми перебуваємо у війні. Від Міністерства розвитку громад і територій зазначалося, що йдеться про температуру в приміщенні від 18 до 20 градусів", – сказав Галущенко.

Він також наголосив, що під час війни буде забезпечена стабільність тарифів, однак заборона на їх підвищення не позначиться на стабільності енергопостачання.

Попри те, що система функціонує стабільно, українців закликають відповідальніше споживати ресурсі і не допускати їх марнування у такі складні часи.

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"Сьогодні" раніше писали, як правильно підготуватись до опалювального сезону, і розповідали, чи чекати дефіциту газу цієї зими.