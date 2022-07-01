Страну ждет тяжелая зима: что будет с тарифами, температурой и ресурсами

Министр энергетики рассказал, какой план имеет власть на следующий отопительный сезон

/ Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Власти во время войны делают все для сдерживания тарифов на коммунальные услуги и ожидают, что будущая зима и отопительный сезон будут сложными.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире "Суспільного".

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"Мы ожидаем сложный сезон даже не с точки зрения ресурсов, а с точки зрения идущей войны. К сожалению, мы теряем генерации, происходят постоянные обстрелы станций и соответствующих путей поставок. Мы готовимся очень ответственно к этому, понимая имеющиеся риски", – сказал он.

Галущенко подчеркнул, что в стране уже утверждены планы по ремонтной компании, соблюдению баланса производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона. И министр уверен, что они будут воплощены в жизнь.

Что будет с температурой в жилье и тарифами?

Руководителя министерства спросили, придется ли уменьшать температуру в помещениях, чтобы сэкономить голубое топливо. Галущенко отметил, что температура будет соответствовать евростандартам и именно из этого исходят политики.

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"Температура должна исходить из тех показателей, которые есть в европейских государствах, и того, что мы должны потреблять экономно, понимая, что мы находимся в войне. В Министерстве развития громад и территорий отмечалось, что речь идет о температуре в помещении от 18 до 20 градусов", – сказал Галущенко.

Он также подчеркнул, что во время войны будет обеспечена стабильность тарифов, однако запрет на их повышение не отразится на стабильности энергоснабжения.

Несмотря на то, что система функционирует стабильно, украинцев призывают более ответственно потреблять ресурс и не допускать их траты в такие сложные времена.

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"Сегодня" раньше писали, как правильно подготовиться к отопительному сезону, и рассказывали, ждать ли дефицита газа этой зимой.