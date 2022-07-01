Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Страну ждет тяжелая зима: что будет с тарифами, температурой и ресурсами

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 09:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министр энергетики рассказал, какой план имеет власть на следующий отопительный сезон
/ Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Власти во время войны делают все для сдерживания тарифов на коммунальные услуги и ожидают, что будущая зима и отопительный сезон будут сложными.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире "Суспільного".

Реклама

"Мы ожидаем сложный сезон даже не с точки зрения ресурсов, а с точки зрения идущей войны. К сожалению, мы теряем генерации, происходят постоянные обстрелы станций и соответствующих путей поставок. Мы готовимся очень ответственно к этому, понимая имеющиеся риски", – сказал он.

Галущенко подчеркнул, что в стране уже утверждены планы по ремонтной компании, соблюдению баланса производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона. И министр уверен, что они будут воплощены в жизнь.

Что будет с температурой в жилье и тарифами?

Руководителя министерства спросили, придется ли уменьшать температуру в помещениях, чтобы сэкономить голубое топливо. Галущенко отметил, что температура будет соответствовать евростандартам и именно из этого исходят политики.

Реклама

"Температура должна исходить из тех показателей, которые есть в европейских государствах, и того, что мы должны потреблять экономно, понимая, что мы находимся в войне. В Министерстве развития громад и территорий отмечалось, что речь идет о температуре в помещении от 18 до 20 градусов", – сказал Галущенко.

Он также подчеркнул, что во время войны будет обеспечена стабильность тарифов, однако запрет на их повышение не отразится на стабильности энергоснабжения.

Несмотря на то, что система функционирует стабильно, украинцев призывают более ответственно потреблять ресурс и не допускать их траты в такие сложные времена.

Реклама

"Сегодня" раньше писали, как правильно подготовиться к отопительному сезону, и рассказывали, ждать ли дефицита газа этой зимой.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19416.9

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1055.15

Litecoin (LTC)

51.4

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять