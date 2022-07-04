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Поставщики обнародовали новые цены на газ – какими будут тарифы в июле

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 14:07
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Рассказываем, какими будут цены на голубое топливо у разных поставщиков в июле
Что будет с тарифами на газ в июле
Что будет с тарифами на газ в июле / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока украинцы и государство готовятся к сложному отопительному сезону 2022-2023 годов, поставщики газа обнародовали свои годовые предложения на июль.

О том, какими будут цены на газ в новом месяце, рассказали подробно в консультационном центре "Газ Правда".

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Сколько будем платить в июле

Сейчас для украинцев поставляют газ 14 компаний. Все они обнародовали свои тарифы. Как отмечают эксперты, по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, кардинально ситуация не изменилась.

Так, поставщики в июле за кубометр газа выставили следующие тарифы:

  • ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" – 7,70 грн;
  • ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799 грн;
  • ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" – 7,96 грн;
  • ООО "ВОЛЫНЬЭЛЕКТРО СБЫТ" – 7,98 грн;
  • ООО "ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ" – 7,98 грн;
  • ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" – 7,99 грн;
  • ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" – 7,99 грн;
  • ООО "Свой" – 8,00 грн;
  • ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ" – 8,08 грн;
  • ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;
  • ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" – 9,95 грн;
  • ТМ "Светгаз" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

Что будет с тарифами зимой

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во время войны в Украине будет обеспечена стабильность тарифов, однако запрет на их повышение не отразится на стабильности энергоснабжения. А вот температура в помещениях будет соответствовать евростандартам.

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"Температура должна исходить из тех показателей, которые есть в европейских государствах, и из того, что мы должны потреблять экономно, понимая, что мы находимся в войне. От Министерства развития общин и территорий отмечалось, что речь идет о температуре в помещении от 18 до 20 градусов", – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что сезон все равно будет сложным, и в первую очередь из-за военных действий в стране. Потому к нему готовятся уже сейчас.

"Сегодня" раньше писали и о том, как правильно подготовиться к отопительному сезону и что изменили для украинцев на оккупированных территориях.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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