Готуватися вже зараз? Якою буде температура в будинках українців узимку

У Мінрегіоні розповіли, яким буде новий опалювальний сезон та що робити українцям

Що нас чекає в новому опалювальному сезоні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну з Росією в Україні прогнозують найскладнішу зиму та опалювальний сезон. Людям радять готуватися до нього вже тепер, і влада попереджає про те, що може нас очікувати.

Очільник Міністерства розвитку громад і територій України Олексій Чернишов розповів, якими будуть тарифи та якою буде температура в оселях українців взимку.

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"Зима буде надскладною"

Як зазначив Чернишов, зима 2022-2023 років буде надзвичайно складною для українців і держави. Але основна мета – щоб тепло було у всіх, і до цього готуються вже зараз.

"Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", – зауважив міністр.

Проте він додав, що людям варто заощаджувати ресурс та не "обігрівати вулицю", живучи взимку з відкритими вікнами в будинках.

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Також Чернишов назвав оптимальну температуру, яка мала би бути в кожній оселі цієї зими.

"Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче за 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи", – зазначив він.

Чернишов додав, що ризики під час опалювального сезону вже зрозумілі, і до них готуються. А те, як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного, і готуватися до холодів слід саме зараз.

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Чи вистачить нам газу

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з головою "Нафтогазу України" Юрієм Вітренком. Він розповів, що цього року споживання палива має зменшитися. По-перше, багато великих промислових компаній зупинили свою діяльність, по-друге, частина населення залишила країну, і повернення цих людей залишається під знаком питання. Для проходження опалювального сезону Україні знадобиться 15-19 млрд кубометрів палива.

Читайте пояснення Вітренка про те, якими будуть запаси палива, скільки потрібно грошей, якими будуть тарифи і що буде в містах, де росіяни зруйнували ТЕЦ.

Ми також розповідали, чому українці почали переплачувати за газ і чи можливо в такому випадку повернути гроші. Читайте і матеріал про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги під час війни.