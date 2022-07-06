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Банки підготували черговий "сюрприз": чого чекати клієнтам Ощадбанку, ПриватБанку та Monobank

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 08:01
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Розповідаємо, що змінилося чи зміниться для клієнтів провідних українських банків
Що змінили банки для своїх клієнтів
Що змінили банки для своїх клієнтів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські банки підготували для своїх клієнтів нововведення. Деякі запустили в роботу вже, деякі лише чекають свого часу.

"Сьогодні" розповість, що зміниться у клієнтів Ощадбанку, ПриватБанку та Monobank.

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Так, ПриватБанк вводить обмеження на витрати за картками клієнтів, якщо ті не підтвердять або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

Мовиться про оборот в 500 тис. грн на місяць. Як заявили в банку, у таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через "Приват24", Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", — зазначили в ПриватБанку.

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Monobank

З 1 серпня тарифи кредитних продуктів Monobank буде переведено на стандартні умови.

З того дня тарифи будуть такі:

  • 3,1% на місяць за карткою;
  • 1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою. На кредити відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору;
  • умови щодо пільгового періоду залишаться без змін.

Ощадбанк

Натомість Ощадбанк додав цікаву та доволі важливу функцію – зробив можливим вхід до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у месенджері Viber. Для цього необхідно зателефонувати по вебдзвінку в контакт-центр, і банк змінює відправлення СМС на Viber.

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Пресслужба банку також повідомляє, що компанія запустила чатбот у Viber, і в ньому доступні усі можливі функції.

Клієнти Ощадбанку можуть скористатися 43 функціями, зокрема:

  • перевірити баланс карткового рахунку та рахунку мобільних заощаджень;
  • керувати лімітами;
  • оформити страховку;
  • здійснювати перекази та платежі;
  • дізнатись адресу найближчого відділення/банкомату тощо.

Де українцям зняти гроші за кордоном?

Українці мають можливість обміняти національну валюту в таких країнах:

  • Австрія (Відень, Зальцбург, Каринтія, Бургенланд) – Raiffeisen Bank та Erste Bank Oesterreich;
  • Молдова – OTP Bank;
  • Польща – PKO;
  • Румунія – Banca Comerciala Romana;
  • Угорщина – ОТР Bank.

Як зауважили у пресслужбі ПриватБанку, перелік країн, банків і відділень поступово поповнюватиметься.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця через платіжну систему MoneyGram.

Раніше ми розповідали, як клієнтка ПриватБанку втратила 200 тис. грн зі своєї картки.

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