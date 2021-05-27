Дешеві авіаквитки на курорти і субсидії через е-сервіс – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вітчизняний лоукост і купно авіакомпанія нарощують мережу авіаперевезень в не дуже далеке зарубіжжя

Вітчизняні авіаперевізники відкривають для туристів нові напрямки, а Мінсоцполітики пояснило українцям, як оформити субсидію без довгого ходіння по кабінетах і як будуть виплачувати допомогу на народження дитини.

Нові авіарейси на курорти

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Лоукостер SkyUp Airlines з 19 червня запускає новий авіарейс з Одеси в Іракліон на острові Крит. Квитки коштуватимуть від 41 євро в одну сторону і від 84 євро за переліт туди-назад.

Зараз в системі бронювання SkyUp доступні квитки на 10 напрямків з міст України в Грецію. З Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя та Одеси можна дістатися в Іракліон. З Києва, Львова та Харкова можна потрапити на Родос. Крім того, з Києва є авіарейси на острови Корфу і Закінтос.

У свою чергу, найбільший вітчизняний перевізник – Міжнародні авіалінії України – оголосив про 20% знижки на квитки до Дня Києва. Акція буде діяти до 5 червня.

Крім того МАУ анонсувала рейси в Албанію з 4 червня до 1 жовтня. Рейси виконуватимуться по вівторках і п'ятницях: рейс PS7707 Київ (KBP) – Тірана (TIA): виліт 13:10 – приліт 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) – Київ (KBP): виліт 15:25 – приліт 18:45.

Субсидії через е-сервіс

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Після того, як в Програмі житлових субсидій були змінені форми заяви і декларації для оформлення допомоги, в програмне забезпечення е-сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії" були внесені зміни, і воно відновило роботу в штатному режимі .

Мінсоцполітики нагадало, що звернутися за оформленням житлової субсидії можна будь-яким зручним способом:

через уповноважених осіб територіальних громад (в тому числі старостати) і ЦНАП;

в структурні підрозділи щодо соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

заповнені бланки можна відправити поштою на адресу органу соціального захисту населення;

через е-сервіс на сайті Мінсоцполітики в розділі "Житлові субсидії" .

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Штрафи за ПДР перевірять на законність

Конституційний суд повинен буде публічно розглядати конституційність положень КоАП , Які передбачають залучення до адмінвідповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Верховна Рада наполягла на тому, що справа викликано високим суспільним інтересом і значним впливом прийнятого судом рішення на можливість притягнення до відповідальності водіїв і власників транспортних засобів за порушення правил дорожнього руху, які потрапили в об'єктив відеокамери.

Держдопомогу на народження дитини

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З 1 січня 2022 року в Україні розмір держдопомоги при народженні чи усиновленні дитини підніметься від 41 280 до 50 000 гривень. Виплату розіб'ють на 37 "траншей": перша проплата складе 25% від загального розміру допомоги – 12 500 грн , Що залишилися: 37 500 грн виплачуватимуться протягом трьох років місяців рівними частинами – близько 1042 грн на місяць.

При цьому влада обіцяє з 2023 року збільшувати розмір допомоги при народженні дитини на показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується Кабміном. Відповідно, збільшиться і розмір допомоги при усиновленні дитини.

Санкції проти Білорусі

В Євросоюзі почали готувати нові економічні санкції проти Білорусі . Серед іншого пропонують заборонити імпорт білоруських товарів. Якщо Україна приєднається до обмежень, з полиць магазинів зникне чимало товарів. Найпопулярніші з них:

білизна;

молочка;

морепродукти;

побутова техніка;

косметика;

солодощі.

У той же час більшу частину імпорту з Білорусі становить бензин і інші нафтопродукти, а також добрива і промислова продукція, поставки яких вкрай важливі для економіки України.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 27 травня сайт "Сегодня" писав про 50 тисячах за новонародженого і документах на авто з Донбасу .