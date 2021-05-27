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50 тисяч за народження дитини: як будуть виплачувати держдопомогу

27 травня, 12:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Щороку допомогу при народженні дитини підніматимуть на індекс інфляції

26 травня Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про державну допомогу сім’ям з дітьми, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

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Про це Міністерство соціальної політики повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Законопроєкт пропонує підвищити із 1 січня 2022 року розмір державної допомоги при народженні дитини з 41 280 до 50 000 гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги (12 500 грн), решта суми допомоги (37 500 грн) виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (близько 1042 грн на місяць) у порядку, встановленому Кабміном.

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З 1 січня 2023 року і надалі передбачене щорічне збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується Кабміном. Відповідно збільшиться і розмір допомоги при всиновленні дитини.

Також нагадаємо, що 2011 року розмір виплат при народженні дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другу і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно. А із середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягли на три роки.

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