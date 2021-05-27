50 тисяч за народження дитини: як будуть виплачувати держдопомогу

26 травня Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про державну допомогу сім’ям з дітьми, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

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Про це Міністерство соціальної політики повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Законопроєкт пропонує підвищити із 1 січня 2022 року розмір державної допомоги при народженні дитини з 41 280 до 50 000 гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги (12 500 грн), решта суми допомоги (37 500 грн) виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (близько 1042 грн на місяць) у порядку, встановленому Кабміном.

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З 1 січня 2023 року і надалі передбачене щорічне збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується Кабміном. Відповідно збільшиться і розмір допомоги при всиновленні дитини.

Також нагадаємо, що 2011 року розмір виплат при народженні дитини відрізнявся: до 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, до 60 – на другу і до 120 – на третю і наступну дитину. Тоді це було близько 25, 50 і 100 тис. відповідно. А із середини 2014 року диференціацію виплат скасували, а виплати розтягли на три роки.

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