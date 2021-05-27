SkyUp порадував новим маршрутом до Греції, а МАУ – знижками до Дня Києва

Вже через три тижні з Одеси можна буде потрапити до Іракліона на Криті

Український лоукост SkyUp Airlines, який відмовився від 33 маршрутів, почав продаж квитків на новий напрямок до Греції. Вже з 19 червня авіакомпанія планує літати з Одеси до Іракліона на острові Крит.

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Про це повідомляє видання Lowcost.ua.

Вартість квитків – від 41 євро (1337 гривень) в один бік та від 84 євро (2745 гривень) за переліт туди-назад. Рейси виконуватимуть щосуботи з вильотом із Одеси о 15:05 та прильотом в Грецію о 17:20 за місцевим часом. Виліт із Іракліона запланований на 18:10, а приліт до Одеси на 20:25.

Нині у системі бронювання SkyUp доступні квитки на 10 напрямків із міст України до Греції:

Одеса – Іракліон – Одеса

Київ – Іракліон – Київ

Київ – Родос – Київ

Київ – Корфу – Київ

Київ – Закінтос – Київ

Львів – Родос – Львів

Львів – Іракліон – Львів

Харків – Родос – Харків

Харків – Іракліон – Харків

Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя

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Найбільший вітчизняний перевізник – Міжнародні авіалінії України – оголосив про 20% знижки на квитки до Дня Києва.

Забронювати акційні квитки можна на сайті компанії від сьогодні і до 5 червня. При цьому виліт має бути здійснений до 20 червня, а повернення – до 30 червня. Мінімальна вартість квитка – 631 грн.

Окрім того, МАУ представила розклад рейсів до Албанії в період з 4 червня до 1 жовтня. Рейси виконуватимуть по вівторках і п'ятницях за таким розкладом: рейс PS7707 Київ (KBP) – Тірана (TIA): виліт 13:10 – приліт 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) – Київ (KBP): виліт 15:25 – приліт 18:45.

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Ще один український лоукостер – Bees Airline – розігрує два квитки до Грузії. Вибрати можна переліт до Тбілісі чи Батумі і назад.

Як пояснюється на сторінці перевізника у Facebook, щоб взяти участь у розіграші, потрібно:

підписатися на сторінку авіакомпаніі https://www.facebook.com/bees.aero;

залишити коментар під конкурсним постом на сторінці Свої. Україна + Грузія / ჩვენები: უკრაინა & საქართველო і вказати ім’я друга, з яким хочеться вирушити в подорож, активним посиланням через @ (наприклад, @Марія Коваленко);

лайкнути і зробити репост конкурсу на свою сторінку з хештегом #хочудогрузії.

Результати розіграшу будуть відомі 7 червня.

Нагадаємо, в травні і червні SkyUp виконає кілька спеціальних рейсів із України до Фінляндії. Вони призначені насамперед для сезонних працівників.