Долар в Україні зупинив зліт: офіційний курс

Долар перестав дорожчати після помітного зростання / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 28 травня:
|27.05
|28.05
|Зміна
|1 долар США
|27,55 грн
|27,53 грн
|- 0,02
|1 євро
|33,68 грн
|33,57 грн
|- 0,11
Порівняно зі значеннями 27 травня курс долара знизився на дві копійки після зростання на дев'ять копійок попереднього банківського дня. За тиждень – з 21 по 28 травня – гривня все ж ослабла проти американської валюти на шість копійок. Експерти раніше пояснили, чому курс долара почав злітати.
Курс євро впав істотніше – на 11 копійок після підвищення на дві копійки днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%.2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому на початку травня курс долара почав падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні