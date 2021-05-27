Долар в Україні зупинив зліт: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти проти гривні на 28 травня

Долар перестав дорожчати після помітного зростання / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 28 травня:

27.05 28.05 Зміна 1 долар США 27,55 грн 27,53 грн - 0,02 1 євро 33,68 грн 33,57 грн - 0,11

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Порівняно зі значеннями 27 травня курс долара знизився на дві копійки після зростання на дев'ять копійок попереднього банківського дня. За тиждень – з 21 по 28 травня – гривня все ж ослабла проти американської валюти на шість копійок. Експерти раніше пояснили, чому курс долара почав злітати.

Курс євро впав істотніше – на 11 копійок після підвищення на дві копійки днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%.2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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А про те, чому на початку травня курс долара почав падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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