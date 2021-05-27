Призначення субсидії: е-сервіс подання документів поновив роботу

Після того, як у Програмі житлових субсидій було змінено форми заяви і декларації для оформлення допомоги, у програмне забезпечення е-сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії" було внесено зміни, тож воно поновило роботу у штатному режимі.
Про це Мінсоцполітики повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Міністерство нагадало, що звернутися по оформлення житлової субсидії можна у будь-який зручний спосіб:
- через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;
- до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
- заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;
- через е-сервіс на сайті Мінсоцполітики у розділі "Житлові субсидії".
Органам соцзахисту населення доручено забезпечити вчасне опрацювання поданих з використанням е-сервісу документів відповідно до вимог порядку надання житлових субсидій.
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Нагадаємо, Кабмін змінив оновлені з 1 травня правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема:
- повертають автоматичне перепризначення вже оформлених виплат тим сім'ям, у яких немає жодних спірних майнових моментів та інших "протипоказань" до призначення допомоги;
- не вестимуть облік доходів, отриманих з банківських депозитів;
- збільшать до 100 тис. грн граничний розмір депозиту, з яким можна буде отримати допомогу (було 50 тис. грн);
- змінять правила обліку житлової нерухомості – можна буде мати більше одного об'єкта у власності, якщо один із них знаходиться в селі або належить одразу кільком особам.
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