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А раптом завтра санкції? Які білоруські товари можуть зникнути з магазинів в Україні (список)

27 травня, 17:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Якщо Європа введе торгові обмеження, Україна може до них приєднатися. Ми дізналися, як українці ставляться до такої ідеї

В Євросоюзі почали готувати нові санкції проти Білорусі. Серед іншого пропонують заборонити імпорт білоруських товарів. Якщо Україна приєднається до обмежень, з полиць магазинів зникне чимало товарів. Але опитані "Сьогодні" українці однаково підтримують ідею ввести ембарго. А експерти впевнені: можлива зупинка торгівлі більше вдарить по Білорусі, ніж по Україні.

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Велику частину імпорту з Білорусі становить бензин та інші нафтопродукти, а також добрива й промислова продукція. Але і в звичайних українських магазинах активно продають білоруські товари. Найпопулярніші з них:

  • білизна;
  • молочка;
  • морепродукти;
  • побутова техніка;
  • косметика;
  • солодощі.

Для продажу останніх двох видів продукції в Україні є навіть мережі спеціалізованих магазинів.

Сюжет Наталії Поломкіної Відео: Сьогодні

Українці кажуть, що давно звикли до білоруської продукції, але більшість підтримує обмеження експорту:

"Раніше купувала косметику, зараз не попадається".

"Давно я не купую. Те, що робить Лукашенко у своїй країні, мені не подобається".

Економісти підрахували: Україна купує у Білорусі більше, ніж продає. У першому кварталі Україна експортувала до Білорусі товарів на 306 млн доларів, тоді як імпортувала – майже втричі більше, на 863 млн. Тому втрати Мінська від заборони торгівлі виявляться куди істотнішими за втрати Києва.

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Нагадаємо, з 26 травня Україна вже зупинила авіасполучення з Білоруссю.

Через що санкції?

У неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав всі подробиці затримання Протасевича.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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