Чим менше, тим дорожче? Скільки коштують квартири у Польщі

Останнім часом зросли ціни у багатоквартирних будинках 1991-2015 років будівництва

Найдорожчими є квартири до 40 м2 / Фото: Колаж: Сьогодні

На ринку нерухомості Польщі знизились ціни на житло у маленьких містах. На вартість квартир на первинному ринку вплинуло похолодання, а на вторинному ринку подешевшали ті, що були побудовані за останні п’ять років.

Про це повідомляє Polityka Insight.

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Що з цінами на житло?

"Це сигналізує про те, що ціни на квартири в цьому сегменті ринку вже високі, а їх можливе подальше швидке зростання є все менш ймовірним", – пише у звіті економіст Адам Черняк.

За його словами, на ринокву вартість нерухомості також вплинули розміри міст. Адже падіння цін помітне лише в найменших містах з населенням до 50 тис. мешканців.

В інших же, більших містах, падіння не спостерігалося, але все ж помітно уповільнення зростання. Ціни зростали поквартально не більше ніж на 0,5%. А минулого року вони зростали на кілька відсотків щоквартально.

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Експерти звернули увагу, що найшвидше ціни ростуть у містах з населенням від 50 до 100 тис. У третьому кварталі ціни зросли на 7,9 відсотка, а у другому – на 8,1%. Разом з тим Черняк вважає, що така тенденція тимчасова.

"Ця корекція не має означати розворот тенденції та початок низхідного циклу – річна динаміка цін залишилася позитивною і становить 5,4%. З іншого боку, уповільнення річних темпів зростання цін є сигналом того, що бум на ринку завершується і що подальше двозначне зростання малоймовірне. Крім того, це підтримується підвищенням процентних ставок NBP, що знизило кредитоспроможність поляків", – пише Черняк.

Що подорожчало найбільше?

Незважаючи на розмір міста, квартири у багатоквартирних будинках дешевші, а бум на житло, побудоване до 1945 року, закінчився з початком пандемії.

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"До 2020 року їхня велика популярність і зростання цін були наслідком діяльності пінболістів, які ремонтували та відновлювали цей вид нерухомості для користування. Деякі з них, розділившись на менші квартири, пішли на ринок оренди, особливо орієнтований на студентів. Проте останнім часом у цьому сегменті ринку спостерігається дефіцит привабливої нерухомості, а з іншого боку, пандемія послабила попит на багатоквартирні будинки, які часто мають маленькі вікна, непридатні балкони та невеликий доступ до зелених насаджень", – пояснює економіст.

Таким чином, ціни на житло у багатоповерхівках знизились на 4,5% у річному вимірі – до рівня 2 кварталу 2019 року. А найдорожчими стали квартири після ремонту. Останнім часом зросли ціни у будинках 1991-2015 років. На цьому етапі динаміка зростання сягнула двозначного рівня – 10,1 відсотка.

Експерт називає ймовірною причиною такої популярності те, що вони краще розташовані, ніж новобудови. Адже у Польщі висотки будують на околицях великих міст або в районах, які будуються з дуже високою щільністю забудови, що робить більшість з них непривабливими.

А ще зростає ціна на маленькі квартири. Найдорожчими є квартири площею до 40 кв. м. Їхня вартість зросла на 6,1% у річному вимірі.

"Фінансова доступність цих об’єктів значно знижується – люди, які хочуть придбати більші квартири, вирішують купити меншу в хорошому місці та кращого стандарту, або будинок, оскільки часто не можуть дозволити собі великі з подібними параметрами", – вважають експерти.

Українці в Польщі

Українські заробітчани все частіше обирають Польщу, адже там їм пропонують безліч вакансій. Найбільше заробляють у сфері ІТ, а на другому місці галузь "Будівництво та нерухомість".

Українським ІТ-спеціалістам у середньому пропонують аж 86 тис. грн на місяць. У сфері будівництва зарплати також високі – до 60 тис. грн. Разом з тим, українці все частіше обирають для заробітків Німеччину, а не Польщу.

А от середня заробітна плата, яку пропонують українським заробітчанам польські роботодавці – 35 тис. грн.

У період карантину популярними стали будь-які будинки недалеко від міста. Читайте, на скільки ціни злетять до кінця року.

Нагадаємо, що всім, у кого квартири понад 60 квадратних метрів і будинки понад 120 "квадратів", доведеться заплатити податок.