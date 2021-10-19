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Ціни максимальні: які приватні будинки в Україні різко подорожчали

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
19 жовтня, 15:20
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Як зазначає експерт, за три місяці кількість потенційних покупців зменшилася на 10%
Вартість приватних будинків в деяких регіонах зросла
Вартість приватних будинків в деяких регіонах зросла / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

За даними Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, вартість приватних будинків залежить від локації, площі і технічного стану.

"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їх вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

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За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується. Так, з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

"Поступово пропозицію починає переважати наявний попит, що є вагомим фактором для ціноутворення в сегменті приватних будинків", – зазначив Юрій Піта.

За його словами, до кінця 2021 цінова ситуація в сегменті приватних садиб залишатися стабільною з несуттєвими ціновими коливаннями в межах 1,5% на невеликі будинки.

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"За прогнозами АСНУ, вартість приватних будинків є максимальною для наявного попиту. І подальше зростання цін не буде економічно обґрунтованим. Цінова стабільність може тривати до квітня 2022 року", – зазначив він.

У період карантину популярністю стали користуватися будь-які будинки недалеко від міста. Читайте, на скільки ціни злетять до кінця року.

Нагадаємо, що всім, у кого квартири понад 60 квадратних метрів і будинки понад 120 "квадратів", доведеться заплатити податок.

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