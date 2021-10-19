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Цены максимальные: какие частные дома в Украине резко подорожали

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
19 октября, 15:20
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Как отмечает эксперт, за три месяца количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%
Стоимость частных домов в некоторых регионах выросла
Стоимость частных домов в некоторых регионах выросла / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, стоимость частных домов зависит от локации, площади и технического состояния.

"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

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По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

"Постепенно предложение начинает преобладать имеющийся спрос, что является весомым фактором для ценообразования в сегменте частных домов", – отметил Юрий Пита.

По его словам, до конца 2021 ценовая ситуация в сегменте частных усадеб оставаться стабильной с несущественными ценовыми колебаниями в пределах 1,5% на небольшие дома.

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"По прогнозам АСНУ, стоимость частных домов является максимальной для имеющегося спроса. И дальнейший рост цен не будет экономически обоснованным. Ценовая стабильность может длиться до апреля 2022 года", – отметил он.

В период карантина популярностью стали пользоваться любые дома недалеко от города. Читайте, на сколько цены взлетят до конца года.

Напомним, что всем, у кого квартиры более 60 квадратных метров и дома более 120 "квадратов", придется заплатить налог.

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