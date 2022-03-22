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Biedronka, Zabka, Lidl: за скільки продають базові продукти супермаркети в Польщі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 12:35
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Розповідаємо про середні ціни на основні продукти в популярних польських магазинах
Ціни на продукти в магазинах Польщі
Ціни на продукти в магазинах Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці шукають прихистку від війни за кордоном. Чимало біженців уже перебралися до Польщі та оселилися там на певний час.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, які ціни на продукти в популярних супермаркетах сусідньої країни. Середній зріз робили відповідно до пропозицій у Biedronka, Zabka та Lidl.

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Хліб та крупи:

  • білий хліб – 3,6 злотого (25 грн);
  • сірий хліб – 2,6 злотого (18 грн);
  • батон – 2,8 злотого (19 грн);
  • рис білий – 3,5 злотого (24 грн);
  • гречка – 12 злотих (82 грн);
  • вівсянка – 7 злотих (48 грн);
  • вермішель – 3 злотих (28 грн).

Овочі й фрукти (1кг):

  • картопля – 1,3 злотого (9 грн);
  • капуста – 3,5 злотого (24 грн);
  • цибуля – 1,5 злотого (10 грн);
  • помідори – 5 злотих (34 грн);
  • огірки – 4 злотих (28 грн);
  • яблука – 3 злотих (27 грн);
  • морква – 5 злотих (35 грн);
  • груші – 5 злотих (35 грн).

М’ясо:

  • філе куряче – 15 злотих (103 грн);
  • грудки курячі – 24 злотих (165 грн);
  • яловича вирізка – 9 злотих (62 грн);
  • фарш курячий – 7 злотих (48 грн).

Молочна продукція:

  • молоко – 3 злотих (21 грн);
  • сир твердий, 1 кг – 20 злотих (138 грн);
  • сир домашній – 3,3 злотого (23 грн);
  • масло – 5 злотих (35 грн).

Різне:

  • яйця, 10 штук – 5 злотих (35 грн);
  • олія соняшникова – 5 злотих (35 грн);
  • цукор – 2,9 злотого (20 грн);
  • борошно – 2,5 злотого (17 грн);
  • дитяче харчування – 4,5 злотого (31 грн);
  • корм для котів сухий, 2 кг – 8 злотих (55 грн);
  • корм для собак сухий, 2 кг – 14 злотих (96 грн);
  • кава – 7 злотих (48 грн);
  • чай – 3 злотих (20 грн);
  • шоколад – 2,5 злотого (17 грн).

Евакуація та життя за кордоном

Щодня "Укрзалізниця" організовує рейси, якими вивозить людей із областей, де ведуться бойові дії на захід країни або за кордон. Українці можуть виїхати в Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Австрію.

В Україні розробили програму підтримки вимушених переселенців. Їм надаватимуть фінансову підтримку, роботу та допомагатимуть із житлом. Водночас недобросовісних орендарів, які наживаються на війні, каратимуть.

Раніше ми розповідали, які ціни на оренду житла у Польщі. Промоніторили також ціни на квартири у Чехії.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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