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Обдирають, як липку! Як каратимуть власників житла за різке підвищення цін

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 березня, 17:10
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В Україні різко підскочили ціни на оренду житла, у зв’язку з хвилею евакуації громадян
Власників житла в Україні каратимуть за підвищення цін
Власників житла в Україні каратимуть за підвищення цін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки жителі східних, південних областей та Києва тікають від обстрілів російських окупантів та шукають укриття, власники готелів та квартир у безпечних областях цинічно наживаються та підвищують ціни на житло.

Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, у березні до них надійшло 700 звернень від громадян щодо необґрунтованого завищення цін.

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За результатами опрацювання 400 скарг, більшість надійшло з Львівської області – 177. Жалілися користувачі на власників житла у Києві та області (70), Дніпропетровській (68), Закарпатській (54) та Вінницькій (45) областях. Деякі звернення стосувалися підвищення цін на продукти, пальне й товари першої необхідності.

У БЕБ зазначили, що в більшості випадків вдалося знизити ціни на продукти на ринках і в магазинах. Недобросовісні орендодавці погодилися безкоштовно приймати переселенців або повернути гроші за проживання, і фінансово підтримати Збройні сили.

"В умовах військового часу допускати таке мародерство – неприпустимо. Відповідні органи вживатимуть законних заходів до таких бізнесменів", – наголосили в Бюро.

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Відтак, жадібні до наживи власники готелів, квартир або магазинів, ризикують заплатити штраф або навіть бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Їхнє майно можуть вилучити на потреби ЗСУ чи гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

Публічний осуд

Раніше міські голови Чернівців, Львова, Івано-Франківська та інших міст засудили дії недобросовісних орендодавців. Зокрема, Руслан Марцінків пригрозив власникам квартир, готелів та хостелів покаранням за мародерство та закликав франківців до публічного осуду таких підприємців.

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Міський голова Львова Андрій Садовий закликав повідомляти про випадки підняття цін на житло на "Гарячу лінію міста". За два тижні отримали 80 скарг, з яких підтвердили 6 випадків. Інформацію про власників житла оприлюднили та передали у військову адміністрацію. Їхні приміщення можуть використати для поселення військових та переселенців, адже за законом у час війни влада має на це право.

Водночас уряд заохочує власників житла надавати прихисток переселенцям безкоштовно. Орендарям за кожну особу виплачуватимуть по 450 гривень на місяць. Ці гроші мають стати відшкодуванням на комунальні витрати, механізм запрацював з 21 березня.

Відправити скаргу щодо підвищення цін українці можуть на е-мейл БЕБ [email protected] або через чатбота в Telegram. Зверніть увагу, що на підтвердження ваших слів, у Бюро можуть попросити надати відповідні докази.

Раніше ми розповідали про захмарні ціни на житло у Львові та Києві. Промоніторили також пропозиції оренди квартир у Польщі й Чехії.

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