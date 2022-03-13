Попит на нерухомість зростає: чи можна продати квартиру під час війни

Багато українських громадян через війну змушені покидати свої домівки та переміщатися у західному напрямку, де зараз відносно безпечно. У зв'язку з цим на Заході України фахівці помітили тенденцію зростання попиту на житло на вторинному ринку.
Зростає ціна не лише на оренду, а і на купівлю житла. Про це, як писали "Сьогодні", повідомили в Асоціації фахівців з нерухомості.
Яка ситуація на ринку
Попит на житло дійсно зростає. Фахівці заявляють, що 3% українців, які виїхали на Захід України можуть бути зацікавленими у тому, щоб придбати в цьому регіоні житло.
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Найбільш затребуваними є 1 та 2-кімнатні квартири. Через попит може зрости і ціна на них.
Чи можна продати квартиру
На жаль, поки придбання квартир з дотриманням всіх юридичних вимог в Україні заблоковано.
Річ у тому, що з початку воєнних дій не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Відтак ні продавці, ні покупці не могли укладати правочини з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна.
Саме тому сьогодні люди не можуть продати своє житло без ризиків.
Чи можна ризикнути та продати квартиру в обхід правил
Експерти не рекомендують цього робити. "Лазівки" можуть обернутися в майбутньому проблемами, адже подібні схеми не є юридично захищеними на 100%.
Крім того, відповідно до положення ст. 233 Цивільного кодексу України правочин може бути визнаний недійсним судом, якщо він здійснений під впливом тяжкої обставини.
Що відбувається на Заході України з нерухомістю
Через масове переміщення українців у цей регіон ціни на оренду та купівлю житла ростуть. Купувати житло в умовах війни експерти не радять, адже це так само ризиковано, як і продавати його в цей час.
А от оренда доступна зараз для всіх. Раніше "Сьогодні" писали про те, яка вартість оренди квартир у різних містах на Заході України.
Наприклад, у Львові місяць в хостелі у вигляді капсули обійдеться вам у 13 370 грн. Варіант тимчасовий для однієї особи.
Апартаменти з євроремонтом у Луцьку пропонують за 26 750 грн за 31 ніч. А от у Тернополі та Ужгороді житло знайти складно.
Раніше ми писали, скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті.
Також читайте про те, чому квартири у Криму почали продавати за безцінь.