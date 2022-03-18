Кімната або квартира: за скільки можна орендувати житло в Чехії

Розповідаємо про те, скільки коштує оренда квартир у Чехії та які ще є варіанти для українців

Скільки коштує оренда квартир у Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чехія стала однією з країн Європи, куди активно приймають біженців з України після початку російського вторгнення. Відтак для багатьох українців стало актуальним питання оренди житла в цій країні.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, де і за скільки можна орендувати квартири в Чехії та які ще є варіанти.

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Прага

Столиця Чехії, як і в будь-якій іншій країні, має досить високі ціни на житло. Подекуди орендна плата сягає 70 – 80 тисяч крон на місяць (92 – 100 тисяч гривень). Однак для невибагливих винаймачів є й дешевші пропозиції. Найвигідніше винаймати не цілу квартиру, а лише одну кімнату чи горище й ділити житло з іншими людьми. Такий варіант обійдеться у 3 – 6 тисяч крон (4 – 8 тисяч гривень).

Оренда квартир у Празі / Фото: скріншот

Оренда квартир у Празі / Фото: скріншот

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Ціни на зовсім простенькі однокімнатні квартири стартують від 7 тисяч крон на місяць. Можна знайти й більш комфортні для проживання помешкання, але їхня вартість буде вищою.

Оренда квартир у Празі / Фото: скріншот

Злінський край

Найбільш східна територія Чехії, що межує з Польщею, також пропонує розмаїття цін на житло. Найдешевші пропозиції – щодо оренди окремої кімнати та співмешкання з іншими квартирантами, ціна стартує від 2,5 тисячі крон за місяць (від 3,2 тисячі гривень).

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Оренда квартир у Злінському краї / Фото: скріншот

Оренда квартир у Злінському краї / Фото: скріншот

Оренда квартир у Злінському краї / Фото: скріншот

Вартість оренди однокімнатної квартири нижча, ніж у столиці. Власники помешкань просять від 5 – 6 тисяч крон за місяць (6,5 – 8 тисячі гривень).

Оренда квартир у Злінському краї / Фото: скріншот

Мораво-Сілезький край

Найвигідніші варіанти для українців, схоже, саме в північній Моравії, поблизу кордону з Польщею. Тут можна орендувати квартиру з пристойним ремонтом за ціною від 2,5 тисяч крон за місяць (3,2 тисячі гривень). Однак з такими пропозиціями потрібно бути уважними, бо в таких помешканнях не завжди є меблі.

Оренда квартир у Мораво-Сілезькому краї / Фото: скріншот

Оренда квартир у Мораво-Сілезькому краї / Фото: скріншот

Оренда квартир у Мораво-Сілезькому краї / Фото: скріншот

Оломоуцький край

Ще одна східна територія Чехії рясніє пропозиціями оренди саме кімнат від 2,5 тисячі крон за місяць (3,2 тисячі гривень). Окрема квартира чи навіть будиночок обійдеться від 5 тисяч крон за місяць (6,5 тисячі гривень).

Оренда квартир в Оломоуцькому краї / Фото: скріншот

Оренда квартир в Оломоуцькому краї / Фото: скріншот

Оренда квартир в Оломоуцькому краї / Фото: скріншот

Центральночеський край

Ця область розташована довкола Праги, відповідно, ціни тут дещо вищі, зате інфраструктура дозволяє швидко дістатися до столиці. Вартість оренди кімнати стартує від 5 тисяч крон за місяць (6,5 тисячі гривень). За таку ж суму можна знайти й повноцінну квартиру, а інколи навіть з балконом.

Оренда квартир в Центральночеському краї / Фото: скріншот

Оренда квартир в Центральночеському краї / Фото: скріншот

Оренда квартир в Центральночеському краї / Фото: скріншот

Готелі та хостели

Бронювати готель чи хостел на місяць – це дуже дороге задоволення за кордоном, і Чехія – не виняток. Лише одному дорослому така розкіш обійдеться у 16 тисяч гривень за спецпропозиціями, а середня ціна букінгу на 31 день стартує від 60 – 70 тисяч гривень. Цей варіант підійде лише міжнародним компаніям, які хочуть терміново вивезти своїх працівників у безпечне місце та готові покрити витрати на проживання.

Оренда житла в готелі Чехії / Фото: скріншот

Оренда житла в готелі Чехії / Фото: скріншот

Оренда житла в готелі Чехії / Фото: скріншот

Зверніть увагу, що найкраще шукати житло в Чехії на місцевих сайтах. Однак часто оголошення там розміщують рієлтори, тож доведеться заплатити ще комісійні, а в ціну, ймовірно, не входить оплата комунальних послуг. Уважно читайте опис пропозицій, проговорюйте всі нюанси з власником нерухомості та обов’язково укладайте договір.

Раніше ми розповідали, скільки коштує оренда квартир у Польщі, а також як українці можуть додзвонитися додому з-за кордону та за якими тарифами.