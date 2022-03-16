Дороге укриття: скільки коштує орендувати житло в Польщі для українців

Розповідаємо про ціни на оренду квартир у Польщі та чи є особливі пропозиції для біженців з України

Скільки коштує орендувати квартиру в Польщі / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Від початку війни, за даними ООН, із України за кордон виїхало понад 3 мільйони людей. Здебільшого біженці прямують до Польщі, але приймають українців також у Словаччині, Чехії, Румунії, Молдові та Угорщині.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, яка зараз ситуація на ринку нерухомості в Польщі та за скільки власники квартир здають їх в оренду.

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Варшава

Столиця – досить дорога для тих, хто виїхав з країни ні з чим, однак ті, в кого є можливість працювати віддалено, можуть собі це дозволити. Ціни у Варшаві досить високі, в середньому за пристойну однокімнатну квартиру просять 2 – 2,5 тисячі злотих на місяць (орієнтовно 14 – 17 тисяч гривень).

Оренда квартир у Варшаві / Фото: скріншот

Оренда квартир у Варшаві / Фото: скріншот

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Якщо добре пошукати по сервісах оголошень, то можна знайти й дешевші пропозиції, за 1400 – 1600 злотих на місяць. У гривневому еквіваленті це 9,5 – 11 тисяч. Однак здебільшого ціни на квартири сягають 3 – 4 тисяч злотих (20 – 27 тисяч гривень).

Оренда квартир у Варшаві / Фото: скріншот

Бидгощ

У менших містах ціни в кілька разів дешевші. За ті ж 2,5 тисячі злотих можна зняти 2-кімнатну квартиру. Однокімнатні "кавалерки" можна знайти за 1 – 1,5 тисячі злотих (7 – 10 тисяч гривень).

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Оренда квартир у Бидгощі / Фото: скріншот

Оренда квартир у Бидгощі / Фото: скріншот

Познань

У досить популярному місті Познань ціни трохи вищі, ніж у Бидгощі. В середньому, власники квартир просять 1,8 – 2 тисячі злотих за місяць (12 – 14 тисяч гривень). Однак з деякими орендодавцями можна домовитися за знижку.

Оренда квартир у Познані / Фото: скріншот

Оренда квартир у Познані / Фото: скріншот

Замосць

Ближче до кордону з Україною є містечко Замосць, де ціни значно нижчі. Можна знайти житло за 1,3 – 1,5 тисячі злотих за місяць (8 – 10 тисяч гривень). Власники здають квартири й з кількома кімнатами, тож зі знайомими винаймати квартиру буде навіть дешевше.

Оренда житла в Замосці / Фото: скріншот

Оренда житла в Замосці / Фото: скріншот

Холм

Місто Холм є одним із ключових пунктів, куди курсують евакуаційні поїзди з України. Ціни на житло тут також досить лояльні. Серед пропозицій в інтернеті можна знайти квартиру за 700 – 1000 злотих (орієнтовно 5 – 7 тисяч гривень) в місяць.

Оренда квартир в місті Холм / Фото: скріншот

Оренда квартир у місті Холм / Фото: скріншот

Інші пропозиції

Деякі польські власники нерухомості пропонують оренду кімнати з доступом до кухні та ванни за 1 злотий на місяць. Натомість хочуть отримати допомогу в господарстві, зокрема, таке оголошення виставив чоловік з міста Курник біля Познані.

Оренда квартир у Польщі / Фото: скріншот

Можна знайти варіанти для жінки з дитиною, якій пропонують проживання за опіку над літнім хворим чоловіком. Таку пропозицію виставив житель Куявії з містечка Вроцлавек.

Оренда квартир у Польщі / Фото: скріншот

Окрім цього, хостели та пансіонати здають квартири поселенцям з України подобово від 100 злотих за день. В одну кімнату можуть заселити від 2 до 4 людей. Однак, така пропозиція невигідна, якщо її винайматиме одна сім’я, оскільки за місяць в сумі доведеться заплатити понад 20 тисяч гривень.

Пропозиції від польських хостелів / Фото: скріншот

Зверніть увагу, що окрім безпосередньо орендної плати в ціну не входить вартість комунальних послуг, за які також потрібно платити. Будьте пильними та остерігайтесь шахраїв. Перед тим, як віддати гроші власнику квартири, не забудьте укласти договір оренди та проговорити всі питання, що цікавлять.

Евакуація з України

Від початку війни, "Укрзалізниця" щодня вивозить людей із областей, де ведуться бойові дії. Поїзди на захід країни курсують за усталеним графіком, призначають також додаткові потяги.

Виїхати з країни можна й за кордон. Вагони із біженцями приймають у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Чехії. Із західних областей людей вивозять й автобусами.

Раніше ми розповідали, що для українців спростили правила виїзду за кордон. Процедура тепер передбачає менший пакет документів для окремих категорій пасажирів.