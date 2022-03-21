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Обдирают, как липку! Как будут наказывать владельцев жилья за резкое повышение цен

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 марта, 17:10
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В Украине резко подскочили цены на аренду жилья, в связи с волной эвакуации граждан
Владельцев жилья в Украине будут наказывать за повышение цен
Владельцев жилья в Украине будут наказывать за повышение цен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока жители восточных, южных областей и Киева убегают от обстрелов российских оккупантов и ищут укрытие, владельцы гостиниц и квартир в безопасных областях цинично наживаются и повышают цены на жилье.

Как сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности, в марте к ним поступило 700 обращений от граждан по поводу необоснованного завышения цен.

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По результатам обработки 400 жалоб, большинство поступило из Львовской области – 177. Жаловались пользователи на владельцев жилья в Киеве и области (70), Днепропетровской (68), Закарпатской (54) и Винницкой (45) областях. Некоторые обращения касались повышения цен на продукты, горючее и товары первой необходимости.

В БЭБ отметили, что в большинстве случаев удалось снизить цены на продукты на рынках и магазинах. Недобросовестные арендодатели согласились бесплатно принимать переселенцев или вернуть деньги за проживание и финансово поддержать Вооруженные силы.

"В условиях военного времени допускать такое мародерство – недопустимо. Соответствующие органы будут принимать законные меры к таким бизнесменам", – отметили в Бюро.

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Следовательно, алчные к деньгам владельцы гостиниц, квартир или магазинов рискуют заплатить штраф или даже быть привлечены к уголовной ответственности. Их имущество может быть изъято на нужды ВСУ или гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

Публичное осуждение

Ранее головы Черновцов, Львова, Ивано-Франковска и других городов осудили действия недобросовестных арендодателей. В частности, Руслан Марцинкив пригрозил владельцам квартир, отелей и хостелов наказанием за мародерство и призвал франковцев к публичному осуждению таких предпринимателей.

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Городской голова Львова Андрей Садовый призвал сообщать о случаях поднятия цен на жилье на "Горячую линию города". За две недели получили 80 жалоб, из которых подтвердили 6 случаев. Информацию о владельцах жилья обнародовали и передали в военную администрацию. Их помещения могут использовать для поселения военных и переселенцев, ведь по закону во время войны власть имеет на это право.

В то же время правительство поощряет владельцев жилья предоставлять убежище переселенцам бесплатно. Арендаторам за каждого человека будут выплачивать по 450 гривен на месяц. Эти деньги должны стать возмещением коммунальных расходов, механизм заработал с 21 марта.

Отправить жалобу на повышение цен украинцы могут на е-мейл БЕБ [email protected] или через чат в Telegram. Обратите внимание, что в подтверждение ваших слов в Бюро могут попросить предоставить соответствующие доказательства.

Раньше мы рассказывали о заоблачных ценах на жилье во Львове и Киеве. Промониторили предложения аренды квартир в Польше и Чехии.

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