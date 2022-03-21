Евакуація продовжується: куди можна виїхати потягами "Укрзалізниці" 21 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги для вивозу українців в безпечні області або взагалі, за кордон.
Графік руху евакуаційних рейсів на 21 березня компанія оприлюднила на своєму сайті.
Евакуаційні потяги на понеділок, 21 березня:
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- 19:13 – Київ – Хелм;
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм;
- 13:00 – 271/270 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – 273/272 Краматорськ – Львів;
- 22:32 – Одеса – Ужгород;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Слов’янськ;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси на 21 березня:
- 10:30 – №901/902 Дніпро-Хелм;
- 12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль;
- 14:00 – №7623 Львів – Держкордон з Польщею;
- 15:40 – №7611/7612 Львів – Пшемисль;
- 17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм;
- 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм;
- 19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль;
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);
- 14:07 №749 Київ – Відень.
Також протягом дня курсують 9 пар поїздів Чоп — Захонь із інтервалом в 3 години, однак рейс є регулярним і вартість квитка на нього становить 102 грн (в залежності від курсу євро).
"Укрзалізниця" знову відкриває продаж квитків
Усі нерегулярні евакуаційні є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.
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