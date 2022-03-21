Евакуація продовжується: куди можна виїхати потягами "Укрзалізниці" 21 березня

Розповідаємо, як виїхати у безпечну точку країни або за кордон потягом "Укрзалізниці" 21 березня

Актуальний графік евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги для вивозу українців в безпечні області або взагалі, за кордон.

Графік руху евакуаційних рейсів на 21 березня компанія оприлюднила на своєму сайті.

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Евакуаційні потяги на понеділок, 21 березня:

19:13 – Київ – Хелм;

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм;

13:00 – 271/270 Краматорськ – Львів;

16:00 – 273/272 Краматорськ – Львів;

22:32 – Одеса – Ужгород;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Слов’янськ;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси на 21 березня:

10:30 – №901/902 Дніпро-Хелм;

12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль;

14:00 – №7623 Львів – Держкордон з Польщею;

15:40 – №7611/7612 Львів – Пшемисль;

17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм;

19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм;

19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль;

11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);

14:07 №749 Київ – Відень.

Також протягом дня курсують 9 пар поїздів Чоп — Захонь із інтервалом в 3 години, однак рейс є регулярним і вартість квитка на нього становить 102 грн (в залежності від курсу євро).

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Усі нерегулярні евакуаційні є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.