Biedronka, Zabka, Lidl: за сколько продают базовые продукты супермаркеты в Польше

Рассказываем о средних ценах на основные продукты в популярных польских магазинах

Цены на продукты в магазинах Польши / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы ищут убежище от войны за рубежом. Многие беженцы уже перебрались в Польшу и поселились там на время.

Редакция "Сегодня" узнавала, какие цены на продукты в популярных супермаркетах соседней страны. Средний срез делали в соответствии с предложениями в Biedronka, Zabka и Lidl.

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Хлеб и крупы:

белый хлеб – 3,6 злотого (25 грн);

серый хлеб – 2,6 злотого (18 грн);

батон – 2,8 злотого (19 грн);

рис белый – 3,5 злотого (24 грн);

гречка – 12 злотых (82 грн);

овсянка – 7 злотых (48 грн);

вермишель – 3 злотых (28 грн).

Овощи и фрукты (1кг):

картофель – 1,3 злотого (9 грн);

капуста – 3,5 злотого (24 грн);

лук – 1,5 злотого (10 грн);

помидоры – 5 злотых (34 грн);

огурцы – 4 злотых (28 грн);

яблоки – 3 злотых (27 грн);

морковь – 5 злотых (35 грн);

груши – 5 злотых (35 грн).

Мясо:

филе куриное – 15 злотых (103 грн);

грудки куриные – 24 злотых (165 грн);

говяжья вырезка – 9 злотых (62 грн);

фарш куриный – 7 злотых (48 грн).

Молочная продукция:

молоко – 3 злотых (21 грн);

сыр твердый, 1 кг – 20 злотых (138 грн);

сыр домашний – 3,3 злотых (23 грн);

масло – 5 злотых (35 грн).

Разное:

яйца, 10 штук – 5 злотых (35 грн);

масло подсолнечное – 5 злотых (35 грн);

сахар – 2,9 злотого (20 грн);

мука – 2,5 злотого (17 грн);

детское питание – 4,5 злотого (31 грн);

корм для кошек сухой, 2 кг – 8 злотых (55 грн);

корм для собак сухой, 2 кг – 14 злотых (96 грн);

кофе – 7 злотых (48 грн);

чай – 3 злотых (20 грн);

шоколад – 2,5 злотого (17 грн).

Эвакуация и жизнь за границей

Каждый день "Укрзализныця" организовывает рейсы, по которым вывозит людей из областей, где ведутся боевые действия на запад страны или за границу. Украинцы могут уехать в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Австрию.

В Украине разработали программу поддержки вынужденных переселенцев. Им будут оказывать финансовую поддержку, работу и помогать с жильем. В то же время недобросовестных арендаторов, которые наживаются на войне, будут наказывать.

Раньше мы рассказывали, какие цены на аренду жилья в Польше. Промониторили также цены на квартиры в Чехии.