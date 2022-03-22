Biedronka, Zabka, Lidl: за сколько продают базовые продукты супермаркеты в Польше

Украинцы ищут убежище от войны за рубежом. Многие беженцы уже перебрались в Польшу и поселились там на время.
Редакция "Сегодня" узнавала, какие цены на продукты в популярных супермаркетах соседней страны. Средний срез делали в соответствии с предложениями в Biedronka, Zabka и Lidl.
Хлеб и крупы:
- белый хлеб – 3,6 злотого (25 грн);
- серый хлеб – 2,6 злотого (18 грн);
- батон – 2,8 злотого (19 грн);
- рис белый – 3,5 злотого (24 грн);
- гречка – 12 злотых (82 грн);
- овсянка – 7 злотых (48 грн);
- вермишель – 3 злотых (28 грн).
Овощи и фрукты (1кг):
- картофель – 1,3 злотого (9 грн);
- капуста – 3,5 злотого (24 грн);
- лук – 1,5 злотого (10 грн);
- помидоры – 5 злотых (34 грн);
- огурцы – 4 злотых (28 грн);
- яблоки – 3 злотых (27 грн);
- морковь – 5 злотых (35 грн);
- груши – 5 злотых (35 грн).
Мясо:
- филе куриное – 15 злотых (103 грн);
- грудки куриные – 24 злотых (165 грн);
- говяжья вырезка – 9 злотых (62 грн);
- фарш куриный – 7 злотых (48 грн).
Молочная продукция:
- молоко – 3 злотых (21 грн);
- сыр твердый, 1 кг – 20 злотых (138 грн);
- сыр домашний – 3,3 злотых (23 грн);
- масло – 5 злотых (35 грн).
Разное:
- яйца, 10 штук – 5 злотых (35 грн);
- масло подсолнечное – 5 злотых (35 грн);
- сахар – 2,9 злотого (20 грн);
- мука – 2,5 злотого (17 грн);
- детское питание – 4,5 злотого (31 грн);
- корм для кошек сухой, 2 кг – 8 злотых (55 грн);
- корм для собак сухой, 2 кг – 14 злотых (96 грн);
- кофе – 7 злотых (48 грн);
- чай – 3 злотых (20 грн);
- шоколад – 2,5 злотого (17 грн).
Эвакуация и жизнь за границей
Каждый день "Укрзализныця" организовывает рейсы, по которым вывозит людей из областей, где ведутся боевые действия на запад страны или за границу. Украинцы могут уехать в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Австрию.
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