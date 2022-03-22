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Biedronka, Zabka, Lidl: за сколько продают базовые продукты супермаркеты в Польше

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 12:35
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Рассказываем о средних ценах на основные продукты в популярных польских магазинах
Цены на продукты в магазинах Польши
Цены на продукты в магазинах Польши / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы ищут убежище от войны за рубежом. Многие беженцы уже перебрались в Польшу и поселились там на время.

Редакция "Сегодня" узнавала, какие цены на продукты в популярных супермаркетах соседней страны. Средний срез делали в соответствии с предложениями в Biedronka, Zabka и Lidl.

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Хлеб и крупы:

  • белый хлеб – 3,6 злотого (25 грн);
  • серый хлеб – 2,6 злотого (18 грн);
  • батон – 2,8 злотого (19 грн);
  • рис белый – 3,5 злотого (24 грн);
  • гречка – 12 злотых (82 грн);
  • овсянка – 7 злотых (48 грн);
  • вермишель – 3 злотых (28 грн).

Овощи и фрукты (1кг):

  • картофель – 1,3 злотого (9 грн);
  • капуста – 3,5 злотого (24 грн);
  • лук – 1,5 злотого (10 грн);
  • помидоры – 5 злотых (34 грн);
  • огурцы – 4 злотых (28 грн);
  • яблоки – 3 злотых (27 грн);
  • морковь – 5 злотых (35 грн);
  • груши – 5 злотых (35 грн).

Мясо:

  • филе куриное – 15 злотых (103 грн);
  • грудки куриные – 24 злотых (165 грн);
  • говяжья вырезка – 9 злотых (62 грн);
  • фарш куриный – 7 злотых (48 грн).

Молочная продукция:

  • молоко – 3 злотых (21 грн);
  • сыр твердый, 1 кг – 20 злотых (138 грн);
  • сыр домашний – 3,3 злотых (23 грн);
  • масло – 5 злотых (35 грн).

Разное:

  • яйца, 10 штук – 5 злотых (35 грн);
  • масло подсолнечное – 5 злотых (35 грн);
  • сахар – 2,9 злотого (20 грн);
  • мука – 2,5 злотого (17 грн);
  • детское питание – 4,5 злотого (31 грн);
  • корм для кошек сухой, 2 кг – 8 злотых (55 грн);
  • корм для собак сухой, 2 кг – 14 злотых (96 грн);
  • кофе – 7 злотых (48 грн);
  • чай – 3 злотых (20 грн);
  • шоколад – 2,5 злотого (17 грн).

Эвакуация и жизнь за границей

Каждый день "Укрзализныця" организовывает рейсы, по которым вывозит людей из областей, где ведутся боевые действия на запад страны или за границу. Украинцы могут уехать в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Австрию.

В Украине разработали программу поддержки вынужденных переселенцев. Им будут оказывать финансовую поддержку, работу и помогать с жильем. В то же время недобросовестных арендаторов, которые наживаются на войне, будут наказывать.

Раньше мы рассказывали, какие цены на аренду жилья в Польше. Промониторили также цены на квартиры в Чехии.

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Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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