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Забезпечать новим житлом? Як держава допомагатиме українським біженцям та переселенцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 березня, 11:45
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Розповідаємо, яку програму допомоги українським переселенцям та біженцям підготувала держава
Держава розробила програму допомоги
Держава розробила програму допомоги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський анонсував програму допомоги українським біженцям і вже доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму.

Про це глава держави заявив під час виступу 19 березня.

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"Перший компонент – фінансовий. Грошова допомога для всіх біженців – дорослих та дітей. А також держпідтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають", – розповів президент.

Також Зеленський пообіцяв, що держава допоможе тимчасово переміщеним особам та біженцям з житлом – влада уже готує пропозиції щодо надання житла для вимушених переселенців, а після війни буде організована відбудова зруйнованого житла.

Крім цього, держава підтримає всі сім'ї, які розмістили людей із зони бойових дій або окупації. Поки що відомо, що їм щонайменше відшкодують витрати на комуналку, пов'язані з перебуванням переселенців.

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Підтримка держави

Раніше президент повідомив, що для того, щоб фінансово убезпечити українців на період воєнного стану в країні, ліміт суми гарантування депозитів буде скасовано.

Це означає, що в разі банкрутства банку його вкладники отримають 100% своїх вкладів.

Також Зеленський анонсував програму кредитування для бізнесу під 0%. Умови будуть чинні під час воєнного стану та ще місяць після його скасування.

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"Сьогодні" писали, як отримати кредитні канікули в різних банках і кому фінустанова готова піти назустріч.

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