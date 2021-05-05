Шалені знижки і "незручні" купюри ПриватБанку – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

ПриватБанк нагадав, що готівку можна зняти в банкоматах інших банків, а ще – в касах магазинів

Поки одні українці догулюють довгі травневі вихідні, другі – прицінюються до обновок у відкритих після жорсткого карантину магазинах, а треті – нарікають на "незручні" купюри в банкоматах.

Шалені знижки

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Після майже чотиритижневого локдауну торгові центри, речові ринки та магазини відновили роботу, проте через нову звичку українців економити на одязі та взутті покупців стало значно менше. Тож нечисленних клієнтів заманюють шаленими знижками до 50%, часом навіть собі на збиток.

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"Незручні" купюри в банкоматах ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку скаржаться, що його банкомати видають тільки купюри в 200 і 500 гривень, що не завжди зручно при розрахунках на ринку або в магазині. Представники фінустанови пояснили, що "купюри завантажуються такі, які хочуть клієнти". При цьому "Приват" нагадав, що готівку можна зняти в банкоматах інших банків, а ще – в касах магазинів.

А щоб зняти гроші з картки в магазині, потрібно:

розплатитися карткою Visa або Mastercard;

повідомити касиру, що хочете зняти готівку;

отримати суму до 500 грн на руки.

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Прибуток "Нафтогазу"

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Після кадрових перестановок і відставок НАК "Нафтогаз України" прозвітував, що за підсумками січня-березня 2021 року отримав чистий прибуток 12,6 млрд грн після чистого збитку за 2020 рік у 19 млрд грн. Прибуток компанії в першому кварталі цього року виявився майже вчетверо більшим, аніж за той же період 2020-го.

Лукашенко заборонив Škoda в Білорусі

У Білорусі набув чинності указ Олександра Лукашенка про заборону на продаж всіх автомобілів Škoda, у тому числі і вироблених в РФ. Причиною стала відмова чеської компанії спонсорувати чемпіонат світу з хокею в республіці. Тепер російський завод Volkswagen Group Rus занепокоєний запитанням, куди подіти надлишки виробленої продукції.

Автобани по-українськи

Сайту "Сьогодні" стало відомо, що шість доріг в Україні планують передати інвесторам на будівництво та утримання і в перспективі перетворити на сучасні автобани. Проїзд ними формально буде безкоштовним, але за фактом за нього все одно заплатять платники податків – витрати інвестора компенсують із коштів Дорожнього фонду. Йдеться про такі траси:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04 H11).

Перші шість доріг, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам на відновлення та утримання. Карта: roadppp.in.ua