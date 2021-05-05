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Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень

5 травня, 14:15

Ксенія Капустинська , Ксенія Середа

Мандрівникам пропонують знижки на поїздки. Популярні країни охоче приймають туристів, незважаючи на локдауни, а деякі навіть не вимагають ПЛР-тестів

За рік карантину українці скучили за подорожами і до травневих свят почали активно бронювати літні путівки. Ажіотаж підігріває те, що туроператори пропонують суттєві знижки, ціни на деякі напрямки знизилися чи не вдвічі. В результаті відпочити можна за 10 тисяч гривень та ще й без тесту на коронавірус, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні
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Традиційно користуються попитом тури в Єгипет. Директорка турагентства Марина Коломієць запевняє: через карантин зараз там можна відпочити в якості VIP-гостя навіть за невеликі гроші. Тиждень такого відпочинку коштує від 8 до 15 тисяч гривень з людини.

Другий варіант – Туреччина. Відправитися в Стамбул на п'ять днів пропонують за 16 тисяч гривень. У цю суму входить і авіапереліт, і страховка, і проживання в готелі. Тим, хто летить до Туреччини вже зараз, варто пам'ятати, що країна ввела локдаун до 17 травня, хоча готелі будуть приймати туристів без додаткових обмежень.

Без здачі ПЛР-тесту на коронавірус українських туристів впускає Домінікана. В цьому випадку поїздка обійдеться в 25 тисяч гривень з людини. Приблизно в тій же ціновій категорії перебувають інші екзотичні напрямки – Мексика, Занзибар і Кенія.

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Від незапланованих витрат в закордонному турі врятує страховка, підказують фахівці. Наприклад, якщо тур скасують або тест на коронавірус виявиться позитивним, буде шанс відшкодувати до 100% вартості подорожі.

Не тільки закордон

Бум на внутрішній туризм теж нікуди не подівся. Попит на путівки в Скадовськ, Залізний Порт та Одесу тільки зростає. Особливо популярними стають гастротури, в яких пропонують отримати задоволення від поїздки за допомогою унікальних смаків.

"На півдні Одеської області або на Херсонщині – це безумовно полуниця. А коли почнеться високий сезон – кавуни. Якщо брати Закарпаття, то це дуже багато страв, які перебувають на межі української та румунської кухонь", – розповів заступник голови комітету туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.

Через неабиякий ажіотаж бронювати будь-які поїздки рекомендують заздалегідь.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 в 2020 році світовий сектор подорожей і туризму втратив майже 4,5 трлн дол. і впав до 4,7 трлн дол.

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