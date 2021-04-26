Пандемія ледь не вбила світовий туризм: 2020-го обсяги впали удвічі

Сфера сектору подорожей і туризму торік знизилася на приголомшливі 49,1%, кажуть в WTTC

Через пандемію COVID-19 світовий сектор подорожей і туризму 2020 року втратив майже 4,5 трлн дол і впав до 4,7 трлн дол.

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Про це йдеться у звіті Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), підготовленому спільно з Oxford Economics.

У той час як падіння світової економіки 2020 року становило 3,7%, внесок туризму у світовий ВВП знизився на приголомшливі 49,1% порівняно з 2019 роком.

2019-го частка сектору подорожей і туризму в світовому ВВП становила 10,4%, а 2020-го через обмеження в мобільності вона знизилася до 5,5%.

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Із 334 млн робочих місць, що були 2019 року, галузь втратила 62 млн (на 18,5%) з них. При цьому загроза втрати робочих місць зберігається, адже чимало з них підтримуються державними програмами, які без повного відновлення індустрії туризму і подорожей можуть бути втрачені.

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У звіті також говориться, що витрати внутрішніх туристів знизилися на 45%, в той час як витрати іноземних мандрівників знизилися на безпрецедентні 69,4%.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують ввести свої паспорти вакцинації, щоб відкрити туризм.

А комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій виступив проти COVID-паспортів для туристів.

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