Пандемия едва не убила мировой туризм: в 2020-м объемы упали в два раза

Сфера сектора путешествий и туризма в прошлом году снизилась на ошеломляющие 49,1%, говорят в WTTC

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году мировой сектор путешествий и туризма потерял почти 4,5 трлн долларов и упал до 4,7 трлн долларов.

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Об этом говорится в отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленном совместно с Oxford Economics.

В то время как падение мировой экономики в 2020 году составило 3,7%, вклад туризма в мировой ВВП снизился на ошеломляющие 49,1% по сравнению с 2019 годом.

В 2019 году доля сектора путешествий и туризма в мировом ВВП составила 10,4%, а в 2020-м из-за ограничений в мобильности она снизилась до 5,5%.

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Из 334 млн рабочих мест, имевшихся в 2019 году, отрасль лишилась 62 млн (на 18,5%) из них. При этом угроза потери рабочих мест сохраняется, ведь многие из них поддерживаются государственными программами, которые без полного восстановления индустрии туризма и путешествий могут быть потеряны.

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В отчете также говорится, что расходы внутренних туристов снизились на 45%, в то время как расходы иностранных путешественников снизились на беспрецедентные 69,4%.

Напомним, Румыния и Греция планируют ввести свои паспорта вакцинации, чтобы открыть туризм.

А комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям выступил против COVID-паспортов для туристов.

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