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Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен

5 мая, 14:15

Ксения Капустинская , Ксения Середа

Путешественникам предлагают скидки на поездки. Популярные страны охотно принимают туристов, несмотря на локдауны, а некоторые даже не требуют ПЦР-тест

За год карантина украинцы истосковались по путешествиям и к майским праздникам начали активно бронировать летние путевки. Ажиотаж подогревает то, что туроператоры предлагают существенные скидки, цены на некоторые направления снизились едва ли не вдвое. В итоге отдохнуть можно за 10 тысяч гривен да еще и без теста на коронавирус, говорится в сюжете "Сегодня".

Видео: Сегодня
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Традиционно пользуются спросом туры в Египет. Директор турагентства Марина Коломиец уверяет: из-за карантина сейчас там можно отдохнуть в качестве VIP-гостя даже за небольшие деньги. Неделя такого отдыха стоит от 8 до 15 тысяч гривен с человека.

Второй вариант – Турция. Отправиться в Стамбул на пять дней предлагают за 16 тысяч гривен. В эту сумму входит и авиаперелет, и страховка, и проживание в отеле. Тем, кто летит в Турцию уже сейчас, нужно помнить, что страна ввела локдаун до 17 мая, хотя гостиницы будут принимать туристов без дополнительных ограничений.

Без сдачи ПЦР-теста на коронавирус украинских туристов впускает Доминикана. В этом случае поездка обойдется в 25 тысяч гривен с человека. Примерно в той же ценовой категории находятся другие экзотические направления – Мексика, Занзибар и Кения.

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От незапланированных расходов в зарубежном туре спасет страховка, подсказывают специалисты. К примеру, если тур отменят или тест на коронавирус окажется положительным, будет шанс возместить до 100% стоимости путешествия.

Не только заграница

Бум на внутренний туризм тоже никуда не делся. Спрос на путевки в Скадовск, Железный Порт и Одессу только растет. Особенно популярными становятся гастротуры, в которых предлагают получить удовольствие от поездки с помощью уникальных вкусов.

"На юге Одесской области или на Херсонщине – это безусловно клубника. А когда начнется высокий сезон – арбузы. Если брать Закарпатье, то это очень много блюд, которые находятся на грани украинской и румынской кухонь", – рассказал замглавы комитета туризма Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

Из-за серьезного ажиотажа бронировать любые поездки рекомендуют заранее.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в 2020 году мировой сектор путешествий и туризма потерял почти 4,5 трлн долларов и упал до 4,7 трлн долларов.

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