Карта. Шість доріг в Україні можуть стати сучасними автобанами

Якщо про дорожнє полотно буде піклуватися приватний інвестор, чи стане проїзд трасою платним? Відповідь не така однозначна, як може здатися

Шість доріг в Україні планують передати інвесторам на будівництво та утримання – ці траси в перспективі можуть стати сучасними автобанами. Проїзд ними формально не стане платним, але по факту за нього все одно заплатять платники податків – витрати інвестора компенсують із коштів Дорожнього фонду, йдеться в статті "Сьогодні". Мова йде про такі трасах:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04 H11).

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Перші шість доріг, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам на відновлення та утримання. Карта: roadppp.in.ua

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Ці дороги обрали, тому що на них висока інтенсивність руху, а знос дорожнього полотна – найбільший. За кілька років вони вимагатимуть капітальних інвестицій. На перспективу планується зробити "умовно платними" 20 магістралей протяжністю 10 тис. км.

"На шести дорогах буде модель, яку можна порівняти з розстрочкою. Інвестору дають дорогу, він вкладає гроші в будівництво або реконструкцію. Потім інвестор її експлуатує, а держава протягом 20-25 років компенсує витрати інвестора. Фактично плати з користувачів брати не будуть" , – пояснив директор ДП "ДерждорНДІ" Артем Безуглий.

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Нагадаємо, раніше водії показали найгіршу трасу в Україні. Їхати нею доводиться зі швидкістю 5-10 км/год: