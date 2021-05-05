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Карта. Шість доріг в Україні можуть стати сучасними автобанами

5 травня, 16:47

Ксенія Капустинська , Віталій Андронік

Якщо про дорожнє полотно буде піклуватися приватний інвестор, чи стане проїзд трасою платним? Відповідь не така однозначна, як може здатися

Шість доріг в Україні планують передати інвесторам на будівництво та утримання – ці траси в перспективі можуть стати сучасними автобанами. Проїзд ними формально не стане платним, але по факту за нього все одно заплатять платники податків – витрати інвестора компенсують із коштів Дорожнього фонду, йдеться в статті "Сьогодні". Мова йде про такі трасах:

  • Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
  • Бориспіль – Полтава (М-03);
  • Херсон – Миколаїв (М-14);
  • Київ – Житомир – Рівне (М-06);
  • Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);
  • Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04 H11).
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Перші шість доріг, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам на відновлення та утримання. Карта: roadppp.in.ua

Перші шість доріг, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам на відновлення та утримання. Карта: roadppp.in.ua

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Ці дороги обрали, тому що на них висока інтенсивність руху, а знос дорожнього полотна – найбільший. За кілька років вони вимагатимуть капітальних інвестицій. На перспективу планується зробити "умовно платними" 20 магістралей протяжністю 10 тис. км.

"На шести дорогах буде модель, яку можна порівняти з розстрочкою. Інвестору дають дорогу, він вкладає гроші в будівництво або реконструкцію. Потім інвестор її експлуатує, а держава протягом 20-25 років компенсує витрати інвестора. Фактично плати з користувачів брати не будуть" , – пояснив директор ДП "ДерждорНДІ" Артем Безуглий.

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Нагадаємо, раніше водії показали найгіршу трасу в Україні. Їхати нею доводиться зі швидкістю 5-10 км/год:

Відео: Сьогодні

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