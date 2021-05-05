Покупці у дефіциті. Продавці одягу та взуття після локдауну встановили величезні знижки

Українці звикли економити на новому вбранні. Через це торговці опинилися в скрутному становищі, і поліпшення не передбачається

Торговельні центри, речові ринки та магазини запрацювали в Україні після майже чотиритижневого локдауну. Але не всі – через збитки деякі взагалі не відкрилися. Через нову звички українців економити на одязі та взутті покупців значно поменшало. Нечисленних клієнтів приманюють знижками до 50%, іноді навіть собі у збиток. І прогнози для продавців – поки що не веселі, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Наша кореспондентка Дарина Добровольська побувала на ринках і в торгових центрах, щоб дізнатися, як зараз йдуть справи.

Відео: Сьогодні

На розкладках на базарі – різноманітний одяг і взуття, а купувати їх майже нікому – торговців на ринку в кілька десятків більше, ніж покупців. Новий товар сюди не завозять уже давно, хочуть продати хоча б те, що залишилося. Наприклад, продавчиня взуття Рита Іманова від безвиході робить знижки майже на 50%, через що виходить у мінус.

"Ось взуття по 1000-1700 грн, є по 800-1500 грн. Дуже великі знижки робимо, майже в половину, щоб тільки купили", – скаржиться Рита.

У торгових центрах ажіотажу більше. Великі мережі розпродають старі колекції. Але новий товар завезли ще не скрізь. Неабияк заохочують покупців українські бренди – пропонують знижки на 20-50%. Причини ті ж, що у їхніх колег з ринку – лише б продати.

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Економісти переконані: це не останні збитки підприємців у 2021 році.

"З огляду на те, що ми точно провалили вакцинацію населення і не завершимо її цього року, можна з упевненістю сказати, що буде новий локдаун наприкінці осені, а потім ще й навесні наступного року", – вважає економіст Борис Кушнірук.

Опитані "Сьогодні" покупці зізнаються: стали купувати менше нарядів. Наприклад, замість двох пар взуття або штанів на сезон купують одну пару. Тому маркетологи радять продавцям закуповувати одяг в меншому обсязі та не поспішати із замовленням осінніх колекцій.

Нагадаємо, економити на одязі та взутті в карантинні часи почали не тільки українці – по всьому світу люди переходять на усвідомлений шопінг. Ми розібралися, що це таке і як стильно одягатися за копійки.