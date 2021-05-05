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Банкомати ПриватБанку видають тільки по 200 і 500 гривень – в чому справа

5 травня, 15:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У фінустанові запевняють, що номінал купюр підбирається під конкретний банкомат. Українцям запропонували додаткові варіанти зняття готівки

Клієнти ПриватБанку стали скаржитися в Мережі на те, що банкомати видають тільки купюри номіналом 200 та 500 гривень. На ці скарги відреагували представники фінустанови. Вони пояснили, що "купюри завантажуються такі, які хочуть клієнти". При цьому "Приват" нагадав, що готівку можна зняти в банкоматах інших банків, а також в касах магазинів.

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Про це йдеться в розділі відгуків на профільному порталі Minfin.

У ПриватБанку додали, що номінал купюр може відрізнятися в залежності від конкретного банкомату.

"Наприклад, якщо найчастіше клієнти знімають великі суми, в банкоматі будуть великі купюри, і навпаки", – заявили в банку.

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Щоб зняти гроші з карти в магазині, потрібно:

  • розплатитися карткою Visa або Mastercard;
  • повідомити касиру, що хочете зняти готівку;
  • отримати суму до 500 грн на руки.

Нагадаємо, тим часом Євросоюз створює "вбивцю" Mastercard і Visa. Йдеться про платіжну систему European Payment Initiative. Її хочуть впровадити, щоб зруйнувати домінування США в цій області.

До речі, в Україні пенсіонерів збираються перевести на банківські картки – отримувати пенсію на руки стануть одиниці:

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