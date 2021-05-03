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Євросоюз створює "вбивцю" Mastercard і Visa – що таке European Payment Initiative

3 травня, 14:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Десятки європейських фінансових і банківських установ хочуть кинути виклик олігополії США в області платіжних систем

Найбільші банки і фінансові компанії Європи збираються створити нову платіжну систему, щоб зруйнувати домінування США в цій області.

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Про це повідомляє Financial Times.

Ідею розробляє створена в Брюсселі European Payment Initiative. Вона має до вересня створити план загальноєвропейської платіжної системи з подальшим її використанням для онлайн-платежів, покупок оффлайн, зняття готівки в банкоматах і транзакцій між окремими клієнтами.

"Ідея полягає в створенні європейського платіжного чемпіона, який зможе протистояти PayPal, Mastercard, Visa, Google і Apple", – пояснює голова European Payment Initiative Йоахим Шмальцль.

До даної ініціативи вже доєдналися близько 40 фінансових організацій, серед них – Deutsche Bank, BNP Paribas, UniCredit, ING і Santander. Єврокомісія і фінансові регулятори єврозони вже підтримали ідею створення такої платіжної системи.

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З цією метою вже вдалося зібрати більше 30 млн євро. І хоча назву для системи поки що не придумали, планується, що її можуть запустити вже на початку 2022 року.

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За словами Шмальцля, чотири з п'яти всіх транзакцій в Європі обробляються Mastercard і Visa, від чого страждають і споживачі, і продавці.

"Ми хочемо запропонувати альтернативу цій олігополії і надати продавцям і споживачам в Європі реальний вибір", – стверджує лідер EPI.

Варто зазначити, що це вже не перша така спроба Європи. Створений в 2011 році "Проект Моне" (Monnet Project) з тріском провалився через відсутність політичної підтримки серед європейських лідерів і невдалої бізнес-моделі.

Нагадаємо, що в Україні планує зайти японська міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System.

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А тим часом в Україні пенсіонерів збираються перевести на банківські картки – отримувати пенсію на руки стануть одиниці.

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