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Японська платіжна система JCB зайшла в Україну. Вона у світовому ТОП-3

1 квітня, 09:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нацбанк погодив роботу JCB Payment System в нашій країні

Японська міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System виходить на український ринок. Це найбільша платіжна система Японії і одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карт.

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Про це повідомила пресслужба НБУ, уточнивши, що Національний банк погодив умови і порядок діяльності JCB Payment System в Україні.

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JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи.

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"Прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це буде сприяти налагодженню більш тісних відносин між Україною та Японією", – вважають в НБУ.

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Це вже п'ята міжнародна карткова система в Україні, платіжною організацією якої є нерезидент. Нацбанк ще в 2015 році спростив заходження в Україну міжнародних платіжних систем. Відтоді на українському ринку, наприклад, почала працювати найбільша в світі китайська платіжна система UnionPay.

А от PayPal не хоче заходити в Україну.

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