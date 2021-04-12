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Пенсії переведуть на картки: коли зміняться правила і що робити одержувачам

12 квітня, 15:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Звертатися до відділення Пенсійного фонду не доведеться, запевняють у Мін'юсті

Українські пенсіонери можуть до осені вибрати банк, на рахунок в якому будуть переказувати пенсію. Річ у тім, що з 1 вересня 2021 року пенсійні нарахування в Україні переводять на банківські карти. Ходити для цього в відділення Пенсійного фонду не потрібно – тільки в сам банк. А якщо банк не вибрали, пенсії автоматично почнуть переказувати на рахунок в банку, який вибере місцеве управління ПФУ. Цей банк можна буде замінити на інший вже після введення нових правил.

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Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. За його даними, на сьогодні майже 70% одержувачів безготівкових пенсій самі обрали собі банк.

"Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба", – сказав Музиченко.

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Доставлення пенсій додому буде здійснюватися вже не всім охочим, а тільки таким категоріям одержувачів:

  • особи з інвалідністю I групи;
  • особи після 80 років;
  • особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують стороннього догляду.
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставлення пенсій.

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Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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Джерело: Сьогодні

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