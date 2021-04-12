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Пенсии переведут на карточки: когда изменятся правила и что делать получателям

12 апреля, 15:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Обращаться в отделение Пенсионного фонда не придется, уверяют в Минюсте

Украинские пенсионеры могут до осени выбрать банк, на счет в котором будет начисляться пенсия. Дело в том, что с 1 сентября 2021 года пенсионные начисления в Украине переводятся на банковские карты. Ходить для этого в отделение Пенсионного фонда не нужно – только в сам банк. А если банк не выбран, пенсии автоматически начнут приходить на счет в банке, который выберет местное управление ПФУ. Этот банк можно будет заменить на другой уже после введения новых правил.

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Об этом сообщил замминистра социальной политики Виталий Музыченко. По его данным, на сегодняшней день почти 70% получателей безналичных пенсий сами выбрали себе банк.

"Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо", - сказал Музыченко.

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При этом доставка пенсий на дом будет осуществляться уже не всем желающим, а только таким категориям получателей:

  • лица с инвалидностью I группы;
  • лица старше 80 лет;
  • лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постороннем уходе.
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Напомним, ранее между "Укрпочтой" и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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