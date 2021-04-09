Більше не "Укрпошта": пенсії в Україні будуть доставляти по-новому

Правила доставки пенсій і соціальних виплат зміняться з 1 вересня. До цієї дати виплати буде доставляти "Укрпошта", а потім її замінять іншими організаціями. При цьому додому гроші будуть приносити вже не всім бажаючим, а лише таким категоріям:

люди з інвалідністю I групи;

особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

особи, які досягли 80-річного віку.

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Решта категорій пенсіонерів, які сьогодні отримують виплати у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому до 1 вересня 2021 мають обрати банк, на рахунок в якому будуть перераховуватися гроші.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ). Фонд до 1 вересня проведе конкурс для вибору компаній, які займуться доставкою соцвиплат.

"У випадку, якщо до цього терміну громадяни не зроблять вибір, виплата пенсій здійснюватиметься через поточний рахунок в Ощадбанку", – попередили в ПФУ.

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Такий рахунок відкриють автоматично за зверненням органу Пенсійного фонду України, про що одержувача просто проінформують.

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Одержувачі соцвиплат і пенсіонери зможуть в будь-який час змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій.

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