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Більше не "Укрпошта": пенсії в Україні будуть доставляти по-новому

9 квітня, 15:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нові правила почнуть працювати вже цієї осені

Правила доставки пенсій і соціальних виплат зміняться з 1 вересня. До цієї дати виплати буде доставляти "Укрпошта", а потім її замінять іншими організаціями. При цьому додому гроші будуть приносити вже не всім бажаючим, а лише таким категоріям:

  • люди з інвалідністю I групи;
  • особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;
  • особи, які досягли 80-річного віку.
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Решта категорій пенсіонерів, які сьогодні отримують виплати у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому до 1 вересня 2021 мають обрати банк, на рахунок в якому будуть перераховуватися гроші.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ). Фонд до 1 вересня проведе конкурс для вибору компаній, які займуться доставкою соцвиплат.

"У випадку, якщо до цього терміну громадяни не зроблять вибір, виплата пенсій здійснюватиметься через поточний рахунок в Ощадбанку", – попередили в ПФУ.

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Такий рахунок відкриють автоматично за зверненням органу Пенсійного фонду України, про що одержувача просто проінформують.

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Одержувачі соцвиплат і пенсіонери зможуть в будь-який час змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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гроші пенсії пенсіонери Укрпошта виплати Пенсійний фонд соцвиплати доставка

Джерело: Сьогодні

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