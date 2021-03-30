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"Вибачте – задерло": глава "Укрпошти" жорстко розкритикував міністра

30 березня, 12:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Між поштовим оператором і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський звинуватив міністра соціальної політики Марину Лазебну в перекручуванні фактів про тариф на доставку пенсій. Причиною стала заява Лазебної про те, що "Укрпошта" нібито "шантажем підвищила тарифи на доставку пенсій з 60 до 100 гривень", а тому Мінсоцполітики шукатме інших партнерів з доставки.

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Смілянський вимагає вибачень від Лазебної у Facebook. Такой він вернувся до Кабінету міністрів з проханням прийняти "правильне рішення" на засіданні 31 березня.

"Зараз буде жорсткий пост, але, вибачте – задрало. Знищенню держкомпаній популізмом і непрофесіоналізмом має колись прийти кінець" , – написав він.

За словами Смілянського, назване Лазебний підвищення тарифу було б можливим тільки в тому випадку, якщо б з 1 квітня пенсії в Україні підвищилися на 37%, а цього не буде. Реальне ж підвищення тарифів складе (у разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37%, написав Смілянський.

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Смілянський впевнений, що "Міністр надала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, що порочить" Укрпошту ".

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Також глава "Укрпошти" розкритикував проєкт постанови Мінсоцполітики, про який згадувала Лазебна, про переведення на банківські карти з 1 вересня 2021 року на всіх пенсіонерів, крім осіб з інвалідністю 1 групи, не ходячих і тих, кому більше 80 років.

Нагадаємо, "Укрпошта" піднімає питання про збитковість тарифу на доставку і виплату пенсій з 2018 року. У 2019 знайшли рішення, яке дозволило продовжити доставку пенсій та допомог у 2020 році. Тоді тариф у містах встановили на рівні 1,15% від суми виплати, а в селах і селищах міського типу – 2,3%. До цього часу тариф не змінювався з 2004 року і становив 0,79% в місті і 1,56% в селі.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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тарифи пенсії Укрпошта доставка конфлікт Міністерство соціальної політики Ігор Смілянський Марина Лазебная

Джерело: Сьогодні

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