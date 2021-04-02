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Доставка пенсій та інших соцвиплат додому стане платною

2 квітня, 16:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Отримувати виплати без додаткових витрат можна буде тільки на банківські рахунки

Доставка пенсій і соціальних виплат додому стане платною з 1 вересня. На загальних підставах виплати почнуть перераховувати виключно на банківські рахунки, повідомляють новини "Сьогодні".

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У якості виключення послугу безкоштовної доставки залишать для:

  • українців старше 80 років;
  • людей з інвалідністю першої групи;
  • тих, хто за висновком лікарів не може самостійно себе обслуговувати і потребує стороннього догляду.
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій.

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Як повідомлялося, "Укрпошта" регулярно піднімала питання про збитковість тарифу на доставку і виплату пенсій ще з 2018 року. У 2019 знайшли рішення, яке дозволило продовжити доставку пенсій та допомог у 2020 році. Тоді тариф в містах встановили на рівні 1,15% від суми виплати, а в селах і селищах міського типу – 2,3%. До цього часу тариф не змінювався з 2004 року і становив 0,79% в місті і 1,56% в селі.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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тарифи пенсії Укрпошта соцвиплати доставка
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