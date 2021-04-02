Доставка пенсій та інших соцвиплат додому стане платною

Доставка пенсій і соціальних виплат додому стане платною з 1 вересня. На загальних підставах виплати почнуть перераховувати виключно на банківські рахунки, повідомляють новини "Сьогодні".
У якості виключення послугу безкоштовної доставки залишать для:
- українців старше 80 років;
- людей з інвалідністю першої групи;
- тих, хто за висновком лікарів не може самостійно себе обслуговувати і потребує стороннього догляду.
Нагадаємо, раніше між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій.
Як повідомлялося, "Укрпошта" регулярно піднімала питання про збитковість тарифу на доставку і виплату пенсій ще з 2018 року. У 2019 знайшли рішення, яке дозволило продовжити доставку пенсій та допомог у 2020 році. Тоді тариф в містах встановили на рівні 1,15% від суми виплати, а в селах і селищах міського типу – 2,3%. До цього часу тариф не змінювався з 2004 року і становив 0,79% в місті і 1,56% в селі.
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