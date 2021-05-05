Мстивий Лукашенко заборонив у Білорусі продаж авто Škoda і підставив Росію

З 5 травня не буде здійснюватися митне оформлення і випуск у вільний обіг машини чеської марки

У Білорусі від сьогодні почала діяти заборона на продаж усіх автомобілів Škoda, в тому числі і вироблених у Росії. Причиною стала відмова чеської компанії спонсорувати Чемпіонат світу з хокею у Республіці.

Реклама

Про це повідомляє спеціалізоване видання UkrAutoprom.

Указ нелегітимного глави держави Олександра Лукашенка запроваджує заборону на ввезення і продаж товарів ряду марок на підставі того, що вони виробляється в країні, яка застосувала санкції щодо Білорусі. У числі заборонених брендів, крім Škoda, виявилися Liqui Moly (масла та мастильні матеріали), Nivea (засоби по догляду за шкірою) і інші.

Щодо автомобілів Škoda Митний комітет Білорусі дав роз’яснення: з 5 травня не буде здійснюватися митне оформлення і випуск у вільний обіг (або випуск для внутрішнього споживання) заборонених транспортних засобів при їх ввезенні в Республіку через митний кордон ЄАЕС. Пізніше з’ясувалося, що заборона поширюється і на "Шкоди" російського складання, а також на старі машини чеської марки.

Імпортер Škoda направив у державні органи Білорусі листи з проханням роз’яснити, чи потрапляють під заборону автомобілі, вироблені російським заводом Volkswagen Group Rus, проте так і не отримав відповідь.

Реклама

2020 року в Білорусі продали 52 678 нових машин, в тому числі 3 682 автомобіля Škoda. За обсягами продажів чеська марка зайняла шосте місце, поступившись тільки Lada (10 342 шт.), Geely (9200 шт.), Renault (6892 шт.), Volkswagen (5538 шт.) та Kia (3 742 шт.).

Для порівняння зазначимо, що 2020 року в Україні була реалізована 5061 Škoda, а чеська компанія посіла четверте місце в рейтингу виробників.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала "перемогою" рішення IIHF забрати у Мінська право проводити Чемпіонат світу з хокею 2021 року, прийняте у зв'язку з жорстокими методами чинного уряду стосовно учасників протесту, а також під тиском спонсорів – компаній Škoda, Nivea і Tissot та інших.