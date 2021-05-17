Банк "Укрпошта" та антирекорд долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Колаж: "Сьогодні"

Економіка України отримала кілька позитивних сигналів – найбільший поштовий оператор може інтегруватися з банківською установою, що дасть змогу продовжувати виплати пенсій у населених пунктах, де немає банківських відділень і банкоматів. На тлі зміцнення позицій вітчизняних експортерів зміцнила свої позиції гривня, а долар, відповідно, впав до мінімуму за останні 8 місяців "з гаком". Застосунок "Дія" приріс десятком нових функцій, зручних з погляду як ФОПів, так і пересічного мешканця.

Банк "Укрпошта"

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Державний поштовий оператор "Укрпошта" почав процес придбання банку. Гендиректор компанії Ігор Смелянський розповів, що "Укрпошта" хотіла сама надавати банківські послуги, але проти виступив Нацбанк. Тепер поштовий оператор оголосив тендер на послуги оцінювача, який має допомогти з купівлею.

Антирекорд долара

Нацбанк розрахував офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 18 травня, з якого випливає, що порівняно зі значеннями 17 травня долар упав ще на п'ять копійок після зниження курсу на дві копійки в попередній банківський день. Це мінімум з 1 вересня 2020 року, тобто більш ніж за вісім місяців.

За тиждень – з 11 по 18 травня – гривня зміцнилася щодо американської валюти на 20 копійок. За словами експертів, багато в чому зміцнення гривні забезпечує попит на українську руду і зерно, на які ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти зупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

Запізнення "Укрзалізниці"

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"Укрзалізниця" повідомила, що в найближчі дні деякі поїзди змінять розклад через плановий ремонт на коліях ділянки Коростень – Тетерів. Це змінить час прибуття кількох потягів з 17 травня до 19:00 24 травня на станції:

Київ-Пасажирський;

Київ-Дарниця;

Львів;

Здолбунів;

Ворожба;

Гребінка.

У компанії розрахували точний час запізнення для конкретних поїздів:

№ 44/244 – плюс 10 хв, № 98 – плюс 15 хв, № 750 – плюс 30 хв, № 92 – плюс 27 хв (17-19 травня) і плюс 55 хв (20-24 травня), № 8 – плюс 64 хв, А 19 травня – плюс 20 хв (ст. Київ-Пасажирський);

№ 744 – плюс 43 хв, а 19 травня – плюс 20 хв (ст. Київ-Дарниця);

№ 743 – плюс 20 хв (ст. Львів);

№ 17 – плюс 16 хв, № 149/129, № 7, № 87/127, № 5, № 57 – плюс 18 хв, № 1, № 743 – плюс 20 хв, № 3 – плюс 22 хв , № 91 – плюс 25 хв, № 15, № 749 – плюс 28 хв (ст. Здолбунів);

№ 46 – плюс 20 хв (ст. Ворожба);

№16 / 2 – плюс 22 хв № 18 – плюс 15 хв 17-19 травня і плюс 37 хв 20-24 травня (ст. Гребінка).

"Пограбування" в законі

З квітня в Україні запроваджено новий порядок стягнення боргів з фізичних осіб. Згідно з наказом Мін'юсту від 23 березня №1061/5, тепер багато видів заборгованостей можуть бути списані автоматично з банківського рахунку боржника. Тому сайт "Сегодня" вирішив з'ясувати:

що зміниться для боржників;

як будуть списувати борги;

за які борги заарештують банківські рахунки;

скільки грошей можуть списати;

як боржник дізнається, що рахунки можуть заблокувати.

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Оновлена "Дія"

Мінцифри представило нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатися на порталі електронних послуг і в мобільному застосунку "Дія". Наприклад, фізособи-підприємці, тобто ФОПи 1, 2 і 3-ї груп зможуть внести платежі через "Дію". Зокрема, можна буде:

сплатити податки;

заплатити ЄСВ;

подати декларацію;

подивитися розрахунки з бюджетом і попередні декларації.

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На порталі додатково будуть доступні послуги з оплати податку на майно фізичних осіб.

А керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік розповів, що "Дія" вже знає рахунки, куди ФОПи платитимуть податки: "Щоб подати декларацію, потрібно всього лише відповісти на чотири запитання замість заповнення 30 полів. Можете дозволити "Дії" інтегруватися з вашим банкінгом, щоб ми автоматично обчислювали суму податків, які вам слід сплатити" .

За словами Баніка, "Дія" також автоматично нагадуватиме, що потрібно заплатити податки. Послугою зможуть скористатися близько 2 млн підприємців.

Нагадаємо, 14 травня сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні транзит газу падає, а втрати економіки зростають.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа