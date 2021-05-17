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"Укрпошта" вирішила купити банк: що відомо

17 травня, 10:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Гендиректор компанії Смілянський пояснив, що рішення стало компромісом з фінансовим регулятором

"Укрпошта" не стане банком, але купить його

"Укрпошта" не стане банком, але купить його / Фото: Укрпошта

Державний поштовий оператор "Укрпошта" почав процес придбання банку. Що саме це буде за фінустанова, поки що невідомо. Наразі держкомпанія оголосила тендер на послуги оцінювача, який повинен буде допомогти з покупкою.

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Таке рішення стало компромісом – "Укрпошта" хотіла сама надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національний банк, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"На всі питання я зараз відповісти не зможу. Скажу лише, що банк, який купується, буде невеликим, без відділень або з малою їх кількістю (у нас своїх 11 000) і, звичайно, без портфеля проблемних активів. Зараз є 2-3 таких цілі, з якими ми почнемо переговори. Дуже сподіваюся закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", – зазначив Смілянський.

Нагадаємо, з 2021 року українцям дозволили поповнювати банківські картки на пошті. Йдеться про карти платіжних систем Visa і Mastercard. Умови зарахування залежать від банку-емітента картки, але є кілька загальних правил:

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  • поповнення працює більш ніж в 3000 відділеннях, обладнаних платіжними терміналами;
  • зарахувати на карту можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію;
  • комісія за послугу становить 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн.

А про те, чому Нацбанк не захотів перетворення "Укрпошти" в повноцінне фінустанова, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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