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"Укрпочта" решила купить банк: что известно

17 мая, 10:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гендиректор компании Смелянский объяснил, что решение стало компромиссом с финансовым регулятором

"Укрпочта" не станет банком, но купит его

"Укрпочта" не станет банком, но купит его / Фото: Укрпочта

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" начал процесс приобретения банка. Что именно это будет за финучреждение, пока что неизвестно. На данный момент госкомпания объявила тендер на услуги оценщика, который должен будет помочь с покупкой.

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Такое решение стало компромиссом – "Укрпочта" хотела сама предоставлять банковские услуги, но против этого выступил Национальной банк, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"На все вопросы я сейчас ответить не смогу. Скажу лишь, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11 000) и, конечно, без портфеля проблемных активов. Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", – отметил Смелянский.

Напомним, с 2021 года украинцам разрешили пополнять банковские карточки на почте. Речь идет о картах платежных систем Visa и Mastercard. Условия зачисления зависят от банка-эмитента карты, но есть несколько общих правил:

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  • пополнение работает более чем в 3000 отделениях, оборудованных платежными терминалами;
  • зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию;
  • комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн.

А о том, почему Нацбанк не захотел превращения "Укрпочты" в полноценное финучреждение, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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