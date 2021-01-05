Українцям дозволили поповнювати банківські картки на пошті

Тепер поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем Visa і Mastercard можна на пошті. Умови зарахування залежать від банку-емітенту картки, але є кілька загальних правил:
- поповнення працює більш ніж в 3000 відділеннях, обладнаних платіжними терміналами;
- зарахувати на карту можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію;
- комісія за послугу становить 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн.
Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".
Щоб поповнити карту, потрібно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо карта відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер картки.
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Крім поповнення платіжної картки у відділеннях "Укрпошти", клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської карти Visa, Masterсard, "Простір".
Нагадаємо, в травні Верховна Рада дала старт перетворенню "Укрпошти" на банк. Ухвалений в першому читанні законопроєкт передбачає, що в Україні введуть юридичне поняття "поштовий рахунок", його можна буде відкрити, власне, на пошті. Якщо документ буде остаточно ухвалений, "Укрпошта" зможе випускати і обслуговувати платіжні карти, а також залучати депозити від бізнесу і населення тощо. Проти таких новацій виступає Національний банк.
Раніше також повідомлялося, що "Укрпошта" запускає 500 пересувних відділень ще в шести областях. Загальна вартість інвестицій в мобільні відділення – понад 1 млрд гривень.
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