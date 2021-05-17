ФОПи зможуть платити податки через додаток "Дія": як це буде працювати

Електронна система зможе сама нагадувати про необхідність заплатити держбюджету. До того ж спростилася реєстрація підприємців

"Дія" вже знає рахунки, на які повинні надходити податки / Фото: Міністерство цифровий трансформації

Фізособи-підприємці (ФОП) 1-й, 2-й і 3-й групи зможуть платити податки через мобільний додаток і портал електронних послуг "Дія". Зокрема, з'явиться можливість:

сплатити податки;

оплатити ЄСВ ;

; подати декларацію;

подивитися розрахунки з бюджетом і попередні декларації.

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На порталі додатково також будуть доступні послуги з оплати податку на майно фізичних осіб.

Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Дія" вже знає рахунки, куди необхідно платити податки. Для того, щоб подати декларацію, потрібно лишень відповісти на чотири питання замість заповнення 30 полів. Можете дозволити "Дії" інтегруватися з вашим банкінгом, щоб ми автоматично порахували суму податків, які вам необхідно оплатити", – додав Баник.

За його словами, також "Дія" буде автоматично нагадувати про те, що українцям необхідно сплатити податки. Послугою зможуть скористатися близько 2 млн підприємців.

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Крім того, реєстрація ФОП в системі "Дія" стала автоматичною – без участі держреєстратора. Тому сама реєстрація буде займати тільки кілька секунд, уточнив заступник міністра юстиції з цифрової трансформації Сергій Орлов.

"Всі необхідні перевірки автоматизовані, а дані потрапляють безпосередньо до реєстру", – заявив він.

Нагадаємо, в "Дія" все ще йде прийом заявок на карантинні 8000 гривень. У бізнесменів і співробітників підприємств з областей, які побували в "червоній зоні" карантину, залишилося кілька днів на те, щоб подати заяви.