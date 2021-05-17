"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: список

Деякі потяги протягом цілого тижня будуть прибувати в пункт призначення з помітним запізненням, попередили залізничники

/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

У найближчі дні деякі українські поїзди змінять розклад через проведення планових ремонтних робіт на коліях відрізка Коростень – Тетерів. Зокрема, це стосуватиметься часу прибуття ряду потягів з 7:00 17 травня до 19:00 24 травня на такі станції:

Київ-Пасажирський;

Дарниця;

Львів;

Здолбунів;

Ворожба;

Гребінка.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ). У компанії розрахували точний час запізнення для конкретних поїздів:

№44 / 244 – плюс 10 хв., № 98 плюс 15 хв., № 750 – плюс 30 хв., №92 – плюс 27 хв. (17-19 травня) і плюс 55 хв. (20-24 травня), № 8 – плюс 64 хв., А 19 травня – плюс 20 хв. (ст. Київ-Пасажирський);

№ 744 – плюс 43 хв., а 19 травня – плюс 20 хв. (ст. Дарниця);

№ 743 – плюс 20 хв (ст. Львів);

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№ 17 – плюс 16 хв., № 149/129, №7, №87 / 127, № 5, № 57 – по плюс 18 хв., № 1, № 743 – по полюс 20 хв., № 3 – плюс 22 хв., № 91 – плюс 25 хв., № 15, № 749-по плюс 28 хв. (ст. Здолбунів);

№ 46 – плюс 20 хв. (ст. Ворожба);

№1 6/2 – плюс 22 хв. № 18 – плюс 15 хв. 17-19 травня і плюс 37 хв. 20-24 травня (ст. Гребінка).

Нагадаємо, раніше УЗ "пустила по Україні новий щоденний потяг, а також відкрила продаж квитків на міжнародні рейси, які раніше скасовувала через пандемію коронавірусу.

Як відомо, з 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень – були зняті останні обмеження на висадку та посадку пасажирів, які діяли в Житомирській області.

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Також дивіться на відео, як потяг Київ – Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі:

Відео: Halyna Poptsova/Facebook